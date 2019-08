Il cuneese Elio Rostagno: "Ribadita la totale correttezza del mio operato come consigliere regionale"

"Sono naturalmente molto contento, perché in maniera definita viene ribadita la mia totale correttezza”. Così il cuneese Elio Rostagno ha commentato l’archiviazione da parte del tribunale sul suo coinvolgimento nella "Tangentopoli regionale".

“Innanzi tutto sono felice che sia stata definitivamente confermata la correttezza del mio operato come consigliere regionale. Io sono un imprenditore e nella mia vita ho fatto il sindaco della città di Cuneo, il consigliere provinciale e regionale e non ho mai avuto un problema o una caduta di stile e questa cosa mi aveva turbato molto. Vedere finalmente archiviata la mia posizione è stata una grande soddisfazione, perché anche se da mesi si sapeva che per me era stata richiesta l’archiviazione, vedere scritto nero su bianco che è tutto finito, con la conferma della mia correttezza, mi ha fato un grande sollievo. Anche perché sono incappato in una cosa che proprio non fa parte di me e dl mio modo di essere. E' andata così ma ora non ci sono più dubbi sul fatto che il mio è sempre stato un comportamento corretto”.