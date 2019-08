Incendio in un cascinale abbandonato a Bosco di Busca, intervengono tre mezzi dei vigili del fuoco

Incendio di un cascinale abbandonato in frazione Bosco di Busca intorno alle ore 9,30 di oggi, giovedì 29 agosto. Alcune persone hanno visto una colonna di fumo in lontananza e hanno avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Cuneo oltre ad un'autobotte dei volontari di Busca.

La zona è isolata e non sono coinvolte persone o altre abitazioni. Ad andare a fuoco la parte di abitazione dove era presente del fieno. Al momento l'incendio è in via di spegnimento. Sul posto anche la polizia locale di Busca giunta in loco per i rilievi del caso e per accertare le reali cause dell'incendio.