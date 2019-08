Rimborsopoli bis: archiviazione per il governatore Alberto Cirio, Elio Rostagno e Mariano Rabino

Il gup di Torino ha disposto l'archiviazione per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, coinvolto insieme ad altre 49 persone, tutti ex consiglieri regionali nel triennio 2008-2010, nell'inchiesta Rimborsopoli bis.

Cirio, all'epoca dei fatti consigliere di Forza Italia, esce quindi dal processo insieme ad altri 27 indagati.

Nell'elenco delle posizioni archiviate figurano in particolare il cuneese Elio Rostagno e l'albese Mariano Rabino, insieme a Mariano Turigliatto, Luca Cavallera, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Giampiero Leo, Luca Pedrale, Deodato Scanderebech, Graziella Valloggia, Gianluca Vignale, Mauro Laus, Pier Giorgio Comella, Sergio Cavallaro, Rocchino Muliere, Alessandro Bizjak, Paolo Cattaneo, Davide Gariglio, Stefano Lepri, Angela Motta, Wilmer Ronzani, Marco Travaglini, Luigi Ricca, Gian Piero Clement, Juri Bossuto, Sergio Dalmasso e Alberto Deambrogio.



La richiesta di archiviazione era stata avanzata lo scorso luglio dalla Procura, che in un primo momento aveva contestato rimborsi per circa 3 milioni e mezzo di euro, relativi a spese estranee all'attività istituzionale.

Nel luglio scorso la Procura aveva invece chiesto il rinvio a giudizio (qui l’articolo) per altri quattro ex consiglieri della Granda, chiamandoli a giustificare nel processo la correttezza dei rimborsi ottenuti dall’ente. Si tratta di William Casoni, Claudio Dutto, Franco Guida e Pietro Francesco Toselli.