Rimborsopoli, l’albese Rabino: "Finalmente provata la correttezza del mio operato. Rammarico per i tempi della nostra giustizia"

Il provvedimento col quale il Gup presso il Tribunale di Torino Sara Perlo ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso 4 luglio dai procuratori Giovanni Caspani ed Enrica Gabetta nei confronti di 27 ex consiglieri regionali coinvolti nell’indagine nota come "Rimborsopoli Bis" è stato accolto con comprensibile soddisfazione dall’albese Mariano Rabino, componente di quell’assise – parliamo della consigliatura 2005-2010 - nelle fila del gruppo "Democrazia e Libertà-La Margherita" (poi divenuto Partito Democratico), prima di divenire deputato per i colori di Scelta Civica alle elezioni politiche del 2013.



Nei suoi confronti gli inquirenti avevano sollevato contestazione quantificata prima in 20mila euro, poi ridotta a 11mila, ora definitivamente superata con l’archiviazione richiesta dalla stessa Procura e accolta dal Gup.



"Sono indubbiamente sollevato e felice – spiega al nostro giornale l'ex consigliere –, con l’archiviazione cade definitivamente ogni accusa, dubbio o sospetto sulla correttezza del mio operato. Al contempo constato che siamo alla fine dell’agosto 2019, mentre il procedimento era iniziato a giugno 2018: tempi credo eccessivamente lunghi per chi come me poteva voler guardare alla possibilità di candidarsi alle recenti elezioni. Poi è vero che si può vivere anche senza politica, e che purtroppo io sono solo uno dei tanti e nemmeno tra i più danneggiati dalla situazione in cui versa la nostra giustizia. Pazienza quindi. Certamente, se mai dovessi avere in futuro nuovi incarichi pubblici, mi batterò per cambiare questo stato di cose".