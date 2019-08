Sicurezza, primo soccorso e antincendio: arriva la formazione CSV per volontari

Per le associazioni di volontariato, benché non sancito da un preciso obbligo di legge, è necessario avere una formazione adeguata rispetto alla tutela dei propri volontari che vengono equiparati ai lavoratori subordinati.

Seguire una formazione in merito a primo soccorso, sicurezza e antincendio oltre ad avere una ricaduta anche nella vita quotidiana, diventa necessario qualora l’associazione necessiti di utilizzare sale di terzi (CSV, comuni, provincia ecc).

Il corso di primo soccorso, ad esempio, è fortemente consigliato per partecipare a manifestazioni promuovendo la realtà associativa con stand o bancarelle, nell’ambito di fiere ed eventi.

Per queste motivazioni Società Solidale organizza tre corsi di formazione specifici per rischio basso, di particolare importanza per poter svolgere la propria azione volontaria al meglio e senza sorprese.

I corsi in programma sono:

SICUREZZA - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO BASSO

Sabato 21 settembre - Cuneo c/o Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata Corso: 8 ore 9 - 13 e 14 -18

ADDETTO PRIMO SOCCORSO - RISCHIO BASSO

Martedì 24, giovedì 26 e sabato 28 settembre - Cuneo c/ Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata corso:12 ore - il martedì e giovedì 20 - 23 e il sabato 9 - 13 e 14 - 18

ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO

Sabato 5 ottobre - Cuneo c/o Sede CSV P.le Croce Rossa, 1

Durata corso: 4 ore 9 - 13



È possibile effettuare l’iscrizione online da tutti i dispositivi pc, smartphone e tablet in pochi clic, sul sito CSV http://www.csvsocsolidale.it/i-nostri-servizi/formazione-csv/

Ricordiamo che i corsi sono rivolti ai volontari accreditati al CSV (per i quali sono gratuiti) e operanti in ETS - Enti del Terzo Settore della provincia di Cuneo.

Per informazioni specifiche: Referente Formazione c/o Società Solidale – Clara Napoli tel. 0171605660, formazione@csvsocsolidale.it.