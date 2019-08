Aperto il Fondo Risparmiatori: anche dalla Granda si possono inviare le domande di indennizzo

I risparmiatori della Granda che ancora non l'hanno fatto - come quelli dell'intero Paese, d'altronde - hanno ancora tempo fino a febbraio 2020 per compilare e presentare la domanda di indennizzo che permette l'accessione al Fondo Risparmiatori dedicato ai cittadini danneggiati dalle liquidazioni delle banche realizzate tra novembre 2015 e gennaio 2018.

Come riportato dal Sole24Ore, il Fondo Risparmiatori conta 1,5 miliardi di euro, era compreso nell'ultima Legge di Bilancio, ed è stato previsto dal decreto attuativo firmato lo scorso 10 maggio; coinvolge circa 200mila risparmiatori in Italia.

Il portale fondoindennizzorisparmiatori@consap.it è attivo già da una settimana, per raccogliere i documenti necessari alla richiesta dell'indennizzo.