Casa e spese: i metodi migliori per risparmiare

Tutte le famiglie sanno che la casa è un bene prezioso, ma non gratuito, e che ogni mese emergono molte spese da affrontare. Si parla di costi che si accumulano giorno dopo giorno, e che possono diventare anche un problema, se non si è in grado di limitarli e di tagliare quelli superflui. Il che, in sintesi, può essere tradotto in questo modo: ognuno di noi dovrebbe fare molta attenzione alle spese quotidiane, perché ciò alla lunga porterà ad un risparmio economico davvero consistente. Ed ecco perché oggi vedremo insieme quali sono i migliori metodi per risparmiare sui costi in casa.

La chiamano la regola del 50-20-30 , ed è un sistema particolarmente affidabile per la gestione del budget mensile e per la creazione di un fondo per le spese di emergenza. La suddetta regola prevede quanto segue: il 50% delle entrate mensili dovrebbe essere investito per la copertura delle spese essenziali, mentre il 20% andrebbe destinato ad un fondo (dunque messo da parte) o ad un investimento. Infine, il restante 30% andrebbe destinato alle spese flessibili o discrezionali, dunque ai piccoli lussi come le uscite e gli hobby.

Sarebbe sempre il caso di tenere da parte un fondo-emergenze per le spese impreviste. E per non essere colti di sorpresa, inoltre, il consiglio è quello di stipulare un’assicurazione apposita, pensata per coprire eventuali responsabilità civili derivanti dall’utilizzo della casa. A tal proposito, si possono prendere in considerazione le soluzioni di Helvetia per la Responsabilità Civile della Famigli a , ad esempio, consultabili sul sito ufficiale e progettate proprio per questa finalità.

La spesa alimentare può diventare un autentico salasso per il bilancio familiare, e spesso è la voce che tendiamo a sottovalutare più di tutte le altre. Per questo motivo, è consigliabile intervenire sull’aspetto in questione e tagliare gli acquisti non necessari, come nel caso degli snack e delle bibite.

Nella lista dei costi importanti ma necessari troviamo le bollette, dunque le spese relative al gas e alla luce. Anche qui il suggerimento è di imparare ad evitare comportamenti scorretti, gestendo in maniera intelligente il riscaldamento e le luci. Ed è anche possibile cercare un nuovo fornitore con tariffe più economiche, o più adatte alla nostra specifica situazione.