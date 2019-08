L'isola di Ischia è una delle mete più note in Italia per quanto riguarda le vacanze. Questo perché ha delle spiagge uniche, un mare cristallino, le terme ovunque e dei piccoli borghi che restano nella memoria del cuore.

In questa breve guida vi aiuteremo a rispondere alla domanda più difficile quando si sceglie quest'isola per le vacanze: Ischia, quale zona scegliere?

In questo Caso potete informarvi anche direttamente sul sito hotelischia.org

Forio d'Ischia

Il comune più grande dell'isola di Ischia giace tra due promontori: Punta Caruso e Punta Imperatore. Proprio la sua geografia rende il comune molto vario dal punto di vista vegetativo, e il sole, che tramonta più tardi in quest'area, rende le spiagge un vanto per Forio.

In questa zona, come in tante altre di Ischia, vi è una ricca scelta in fatto di terme, ma in particolare c'è da visitare il parco termale Giardini Poseidon e la baia di Citara, dove le acque termali si trovano direttamente in mare.

Lacco Ameno

Lacco Ameno è invece il comune più piccolo di Ischia. Sulle sue rive sbarcarono navigatori greci che fondarono la città di Pithecusae. Merita quindi una visita il Museo di Santa Restituta, ricco di reperti archeologici, ed il museo civico di Pithecusae che conserva la Coppa di Nestore.

Anche Lacco Ameno è una zona di Ischia da scegliere perché, non lontano dal centro, si trova la baia di San Montano dove si può ammirare il Fungo, un masso di tufo simbolo dell'isola.

Casamicciola

Casamicciola rientra tra i luoghi termali più noti di Ischia. La zona è fornita da 3 bacini termali e dalle sorgenti termali del Castiglione.

La cittadina è parecchio animata dai turisti ed ha alberghi e un porto d'avanguardia. Non si lesina poi in quanto a strutture attrezzate per le cure termali.

Barano d’Ischia

Un'altra zona di Ischia da scegliere è Barano, un comune dalle mille sfaccettature. Alle spalle della spiaggia dei Maronti sorgono due canyon, vi trova posto anche la sorgente di Nitrodi e via Giorgio Corafà che, per circa duecento anni, è stata l'unico collegamento tra Testaccio e la spiaggia dei Maronti.

A proposito della spiaggia dei Maronti, va certamente ricordato perché è una delle più famose di Ischia. Si apre alla vista circondata da colline in cui si aprono numerose cave, dalle quali, spesso, sgorgano acque termali.

La sorgente di Nitrodi fu creata in epoca romana con annesso ninfeo. I romani avevano intuito le potenti proprietà di queste acque oggi riconosciute anche dal Ministero della Salute, e, per questo sono le uniche acque termali che possono anche essere bevute perché stimolano la diuresi, depurano i reni e rendono la pelle liscia e priva di impurità.

Serrara Fontana

Questo comune offre ai suoi visitatori la possibilità di scalare il famoso Monte Epomeo, anticamente utilizzato come rifugio contro gli attacchi dei pirati saraceni.

Pur non essendo particolarmente popolata, Serrara Fontana offre quel che serve per una vacanza tranquilla ma indimenticabile: un belvedere dal quale ammirare il mare ischitano, il monte Epomeo, il canto delle cicale mentre si respira il profumo dell'isola.