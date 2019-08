Bra: proseguono i montaggi in vista di “Cheese”

Proseguono in città gli allestimenti in vista della dodicesima edizione di “Cheese – Naturale è possibile”, in programma a Bra dal 20 al 23 settembre. A partire da lunedì 2 settembre, gli allestimenti interesseranno l’area della casa delle Associazioni e la piazzetta tra via Principi di Piemonte e via Sarti. Dal 5 settembre si monterà in via Audisio e lungo via Principi di Piemonte, mentre dal giorno successivo, venerdì 6, si procederà con l’allestimento in via Marconi e presso l’ex mercato dei polli, oltre che in piazza Roma e, dopo il mercato, in parte di piazza Spreitenbach (dall’ingresso dei giardini del Belvedere in direzione strada Montenero/clinica).



La settimana successiva, venerdì 13 settembre, sempre dopo il mercato, si procederà con i montaggi in piazza Carlo Alberto, via Cavour e piazza XX Settembre.



Le modifiche alla viabilità o nei parcheggi saranno segnalate con cartelli piazzati nelle aree interessate dai lavori. Per maggiori informazioni è possibile contattare la centrale operativa della polizia municipale di Bra al numero 0172.413744 o scrivendo a poliziamunicipale@comune.bra.cn.it.



Trasporto pubblico locale

Durante le operazioni di allestimento e nel corso della manifestazione, anche le linee di trasporto pubblico che attraversano la dorsale della conurbazione cittadina (n. 2 – 3 - 4 – 5), nonché la linea diretta a Pocapaglia (n. 7), subiranno alcune variazioni dei percorsi. Sarà comunque garantita la fruibilità del servizio, il consueto cadenzamento orario e l’agile collegamento tra il centro e il resto della città. Per maggiori informazioni sulle linee e sugli orari consultare il sito del gestore del servizio www.viaggisac.it (tel. 0172.411611) o rivolgersi all’Ufficio Trasporto Pubblico del Comune di Bra (via Barbacana n. 6 – tel. 0172.438293, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il giovedì dalle 15 alle 16).