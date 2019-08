Ceva, una serata di musica targata anni ‘60 e ‘70 con Piero Montanaro

Dici “anni Sessanta, Settanta” ed è subito nostalgia. Ve le ricordate le hit dance? Sicuramente sì, perché hanno segnato un’epoca.

Se invece siete troppo giovani per aver vissuto quei tempi, ci pensano alla Rotonda di Ceva a trasmettervi un po’ delle sensazioni di quelle estati.

L’appuntamento è in calendario martedì 3 settembre, alle ore 21.30, per tornare a sognare, a ricordare, a cantare con Piero Montanaro i grandi successi di quegli anni per quelli che quegli anni li hanno vissuti, ma anche per quelli che desiderano scoprire e ascoltare le canzoni che hanno fatto sognare i loro nonni o i loro genitori.

Ai millennial che in questa estate si esaltano ogni volta che ascoltano Jovanotti, vorremmo ricordare Sapore di sale, Io vagabondo, C’era un ragazzo, L’ora dell’amore, Senza luce, Sei rimasta sola, In ginocchio da te, La fisarmonica, Non son degno di te, Notte di ferragosto, Rose rosse, Io che non vivo, La nostra favola, Che sarà, La prima cosa bella, Io che amo solo te, Tu che m’hai preso il cuor…

Piero Montanaro, in quegli anni (fine anni ‘60 - inizio ‘70), cantava nelle sale da ballo con un suo complessino (come si chiamavano allora le orchestrine) e avrà modo di riproporre le canzoni della sua gioventù musicale, ma anche le canzoni che hanno rappresentato la sua “gavetta” canora, l’apprendistato dei cantanti e degli artisti.

E, se poi, alla fine della serata, qualcuno vorrà ascoltare qualche canzone del repertorio originale del cantautore astigiano, sicuramente Piero non si tirerà indietro e, magari, potrà terminare l’esibizione con la sua celeberrima Amici miei per ringraziare il pubblico che lo ha seguito in oltre 50 anni di carriera musicale.

I motivi per non perdersi un evento da vera febbre amarcord sono decisamente più di uno… a ben contare, sono quasi sessanta, anzi settanta!