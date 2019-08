Cuneo, visite guidate ai Santuari di Fontanelle, Mellana e Angeli

Dopo il successo dello scorso anno, grazie alla collaborazione di don Beppe Laugero, parroco di Mellana e di Don Beppe Panero, Vicario Generale e parroco di Fontanelle, in sinergia con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici di Cuneo e l’Associazione Volontari per l’Arte, è stata nuovamente programmata, in occasione della festa della Beata Vergine Maria, la visita accompagnata a tre santuari mariani di Fontanelle, Mellana e Angeli.

Il programma di domenica 8 settembre contempla per ciascun santuario 2 momenti di visita.

Partenza da Boves Fraz. Fontanelle, la Regina della Pace, ritrovo davanti al santuario alle ore 14.30, tappa a Mellana, santuario Madonna della Medaglia Miracolosa alle ore 16.00 e a Cuneo Santuario Madonna degli Angeli alle ore 17.30.

Partenza da Cuneo, Santuario degli Angeli, ritrovo alle ore 14.00, tappa a Mellana alle ore 15.30 e a Fontanelle alle ore 17.30.

Le visite gratuite sono consentite grazie alla presenza dei Volontari per l’Arte operanti sul territorio che accoglieranno i visitatori sul sagrato dei rispettivi santuari.

Per chi desidera, sia a Fontanelle, sia a Mellana, è prevista nelle vicinanze dei santuari, un’area di sosta per la merenda al sacco e, in caso di brutto tempo, la possibilità di un posto al coperto.

Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 6 settembre, contattando i numeri 349 7415593 (Cinzia) e 331 3996437 (Laura).

Il Comitato per il ripristino dell’attraversamento storico Boves – Cuneo, informa che è stato di recente ricostruito il guado sul torrente Gesso che permette, con una passeggiata o biciclettata nel verde di circa 2 km, di collegarsi ai santuari di Mellana e Angeli.