Frabosa Sottana: il calendario estivo della Pro Loco si chiude con due grandi eventi

Ultimi due appuntamenti per quanto concerne il palinsesto estivo della Pro Loco di Frabosa Sottana.

Venerdì 30 agosto, alle 21, presso la chiesa parrocchiale di Pianvignale è in programma il concerto "In ricordo di Giacomo (Aldo) Peirano" venuto a mancare all'affetto dei suoi cari nel settembre 2016 all'età di 73 anni, al termine di una breve malattia. Infaticabile animatore e amministratore dell'asilo di Pianvignale, è stato l'anima del presepe vivente sin dalla sua prima edizione, datata 1982.

Donatore di sangue, ex amministratore pubblico, membro del consiglio affari economici della parrocchia, del consiglio parrocchiale e della corale di Villanova Mondovì, Aldo era apprezzato da tutti per il suo rigore, per la sua umanità e per la sua invidiabile capacità di mettere tutti d'accordo sulle cose da fare. Egli era un esempio e un punto di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per tutta la comunità di Pianvignale.

Il concerto sarà eseguito dai maestri Manuela Neyret (organo) e Antonio Floccari (viola), che proporranno pezzi di Bach, Haendel, Pachelbel, Telemann, Elgar, Hollins e Yon.

Sabato 31 agosto, invece, sulla piazza della chiesa della frazione Alma ci sarà il consueto appuntamento "In ricordo di Nunzio", dedicato alla memoria di Nunzio Carletto, spentosi all'età di 71 anni a fine agosto 2015 dopo una lunga malattia contro cui ha combattuto strenuamente, affrontando ogni giorno con il sorriso e dispensando sempre una parola buona verso il prossimo.

Ex presidente dell'associazione turistica Pro Loco e tra i fondatori del parco avventura del Caudano, figura carismatica e molto stimata, Nunzio era architetto e professore scolastico, avendo insegnato alle medie e alle superiori, con particolare riferimento all'istituto "Baruffi", presso il quale è stato docente di topografia e costruzioni. Nel tempo libero, amava dedicarsi alla natura e alla fotografia, sue grandi passioni.

La serata si aprirà con una gran polentata alle ore 20 e a seguire spettacolo (a ingresso libero) "Mezz'ora canonica" con la partecipazione di padre Filip, Filippo Bessone, già voce e anima dei Trelilu, che intratterrà il pubblico con le sue "prediche". Spazio anche per padre Iork (Azio Citi) che tradurrà laddove il dialetto farà capolino e per il chierichetto Luca Occelli, che accompagnerà con la chitarra.

Durante entrambe le serate saranno raccolte offerte da donare alla FPRC (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro).