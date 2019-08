Nel fine settimana a Racconigi torna la sfida del Palio dei Borghi

Tutto pronto a Racconigi per il Palio dei Borghi. Si tratta di un evento, giunto alla sua terza edizione, che si suddivide in due giornate (sabato 31 agosto e domenica 1 settembre) in cui gli iscritti si sfidano in giochi di squadra, di forza, abilità e velocità.

La suddivisione dei partecipanti riguarda i cinque borghi di Racconigi: San Domenico, Borgo Macra, San Giovanni & Santa Maria, Frazioni Unite e San Rocco & Cappuccini. Non esiste limite d'età, i borghigiani si allenano duramente per primeggiare nel tiro alla fune e nel salto con la corda, devono preparare una sfilata d'entrata e saranno valutati da una giuria imparziale. Alla fine si sommeranno i punteggi e solo un borgo alzerà al cielo l'ambito trofeo del Palio.

Il Palio dei Borghi si svolgerà presso il campo "Trombetta" in Via Principessa Mafalda di Savoia, 4 a Racconigi. Si parte sabato 31 agosto dalle ore 14 con la sfilata da Piazza Castello e l'entrata dei cinque borghi a tema "Divina Commedia".