Oktoberfest Cuneo 2019: nuovo Beer Garden e ingresso riservato a chi prenota

Il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2019, in programma da giovedì 26 settembre a lunedì 7 ottobre nell’area di piazza d’Armi, si presenta con un’area esterna al padiglione di 3.000 metri quadrati completamente ripensata e ridisegnata, anche per far fronte alle esigenze manifestate dai visitatori durante le scorse edizioni.

La novità maggiore riguarda il Beer Garden, che sarà completamente coperto (con la possibilità di essere anche chiuso lateralmente con delle pareti in crystal), avrà 400 posti a sedere, la birra verrà servita nel tradizionale boccale di vetro da un litro come all’interno del padiglione (non più nei bicchieri di plastica come nelle precedenti edizioni) e offrirà un ricco street food a base di nuove golosissime specialità bavaresi che gli organizzatori stanno ancora definendo. Inoltre, per favorire coloro che prenoteranno in anticipo il proprio tavolo all’interno del padiglione, quest’anno verrà aperto un accesso a loro riservato, una sorta di ingresso saltafila per poter accedere direttamente all’area interna, senza dover più fare la coda all’ingresso principale come avveniva gli scorsi anni.

“La nuova disposizione di tutta l’area esterna, che toccherà in modo particolare il Beer Garden, darà la possibilità a quanti non riusciranno ad entrare nel padiglione nei giorni di maggiore affluenza, in particolare il weekend, di poter comunque partecipare alla manifestazione, – spiegano gli organizzatori - . Il nuovo allestimento al coperto sarà inoltre un grosso vantaggio anche durante l’attesa per l’ingresso al tendone centrale in caso di maltempo e temperature poco gradevoli. Infine, abbiamo pensato di collocare nell’area esterna anche le casette di legno dell’info point, del presidio sanitario e della sicurezza”.

La Sidevents Srl di Cuneo, agenzia esclusivista per l’organizzazione degli Oktoberfest ufficiali Paulaner in tutta l’Italia, ha fatto proprie le richieste e le segnalazioni ricevute dai visitatori durante le passate edizioni, al fine di soddisfare il più possibile desideri e necessità del numeroso pubblico che ogni anno con entusiasmo prende parte all’evento.

Come ogni anno, aggiornamenti sui social dell’evento e sul sito www.oktoberfestcuneo.it.