Rivoira di Boves si prepara a festeggiare il suo Santo patrono, dal 29 di agosto al 2 settembre

Chi era San Grato e perché venne elevato all'onore degli altari?

Stando alla storia, non ne sappiamo quasi niente: fu un bravo prete vissuto 1600 anni fa, diventato poi vescovo, il secondo vescovo di Aosta.

Combatté una battaglia contro gli eutichiani, che già dalla parola non promettono niente di buono: infatti da bravi monofisiti credevano che in Gesù non ci fossero due nature, quella umana e quella divina, ma ce ne fosse una sola. Così finivano per non prendere sul serio la sua umanità quasi che avesse sofferto per finta e fosse andato a morire in croce sapendo che in poche ore tutto si risolveva alla grande.

Le leggende su san Grato invece pullulano, e sono dovute a un fantasioso canonico del milleduecento che non si peritò di farlo nascere quattrocento anni più tardi, al tempo di Carlo Magno e del paladino Orlando; lo disse di famiglia nobile, naturalmente, inventò che andato in

Terrasanta trovò nel fondo di un pozzo la testa di san Giovanni Battista, la portò a Roma dal papa, ma tenne per sé una mandibola che portò ad Aosta quando il papa lo fece Vescovo. Se poi aggiungiamo che dovunque passava, le campane suonavano a festa senza che nessun martin campanaro le suonasse, e che di tanto in tanto comparivano gli angeli a ispirare lui e contemporaneamente il papa, ci verrebbe da dire che la telepatia davvero esiste.

Perché la parrocchia di Rivoira ha come Santo Patrono proprio San Grato?

Perché Rivoira l’abbia scelto come patrono non lo so, non lo leggo in nessun documento.

Mi piace pensare che l’abbiano fatto perché il nome significa gratitudine, e i Rivoiresi sono persone capaci di dire grazie.

Quali sono i momenti religiosi durante questa festa?

Durante tutta la settimana, in concomitanza con la S. Messa feriale pregheremo e ci prepareremo alla Festa del nostro Santo Patrono con la Messa solenne di domenica 1

settembre alle ore 10, con la processione per le vie del paese e la benedizione dei trattori.

Quanto è rilevante la parte "religiosa" nel contesto della prossima Festa?

I due momenti, laico e religioso, quantitativamente sono sbilanciati, ma hanno in comune l’aspetto comunitario: tutti abbiamo bisogno di trovarci insieme, di discorrere, di brindare, di mettere le gambe sotto il tavolo.

Per dirla con un salmo: “E’ bello e piacevole che i fratelli stiano insieme”.

Non nascondiamoci comunque che il problema è grave. Nelle varie feste patronali, credo un po’ dappertutto, si vedono centinaia di giovani, se poi è la festa della birra il successo è assicurato, e l’incasso pure; alla Messa in onore del santo invece se ne vede un gruppetto sparuto.

Forse si potrebbe sanare il gap, il divario, mettendo la Messa alle tre del mattino, al termine della nottata, e avremmo centinaia di giovani. Si cambierebbe solo la musica, dal rock all’alleluia.

Immaginiamo Lei debba rivolgere un invito a venire a Rivoira per questa festa, come lo formulerebbe?

Scontato pure questo: accorrete! Rivoira terra di vita, priore e massari vi aspettano e non vi deluderanno. A proposito i priori e massari, donne e uomini, si danno un gran da fare per la Parrocchia a loro va mio ringraziamento più vivo! Il parroco si unisce a questa richiesta, che formula rubando le parole a una lode natalizia: Venite, fedeli, l’angelo vi invita!