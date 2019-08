Saluzzo, 80 arpisti da tutto il mondo per Suoni d’arpa 2019

Saluzzo, prende avvio da domani, venerdì 30 agosto, il Concorso Internazionale con il Festival "Suoni d’arpa", giunto alla sua nona edizione.

Con la direzione artistica di Emanuela Degli Esposti e Lorenzo Montenz dell’Associazione Italiana dell’Arpa e in collaborazione con la Scuola APM e la Salvi Harps, il concorso è divenuto negli anni un importante appuntamento musicale per i giovani arpisti di provenienza internazionale, un’occasione di confronto e di crescita individuale per la professione artistica di ciascuno di essi.

Anche nell’edizione 2019 è prevista la partecipazione di circa 80 musicisti provenienti da 24 Paesi del mondo: Stati Uniti, Giappone, Cina, Russia, Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Messico, Malesia, Bulgaria, Romania, Svizzera, Lituania, Slovenia, Polonia, Serbia, Austria, Repubblica Ceca, e da varie città Italiane.

Il concorso è diviso in 4 distinte categorie, tre di solisti divise per età e una di duo con arpa obbligata, mentre il programma richiesto spazia da un repertorio d’obbligo indicato nel bando di concorso e da una scelta libera del candidato.

La musica del concorso d’arpa sarà pertanto molto variegata perché coinvolgerà certamente periodi storici differenti, dai classici della letteratura arpistica alle scritture contemporanee ed etniche.

Il concorso offre ai vincitori borse di studio, concerti retribuiti, incisione e distribuzione di un CD finanziato dalla più importante casa discografica italiana, libri e spartiti, buoni acquisto, per un valore complessivo di oltre 25.000 euro Ritorna anche per l’edizione 2019 il Premio Città di Saluzzo conferito dal Comune del valore di 1.000 euro. Parallelamente al concorso si svolgerà presso la sala Verdi Apm ( in via dell’Annunziata) e nei luoghi storici della città di Saluzzo il Festival arpistico, la kermesse artistica che vedrà coinvolti i grandi artisti della scena arpistica internazionale.

Ecco il calendario della rassegna:

Venerdì 30 agosto.

Alle 21 alla scuola di Alto Perfezionamento Musicale in Sala Verdi, il concerto di apertura “Hong Kong Harp Talents”.

Sabato 31 agosto

Alle 19 all'antico Refettorio San Giovanni: Joost Willemze, solista e i Giovani talenti (vincitori cat.A)

Domenica 1 settembre

Alle 21 nella chiesa della Croce Nera (piazzetta San Nicola) Ismael Ledesma, arpa dal Paraguay e HarpBeat Trio: Ottavia Rinaldi, arpa /Carlo Bavetta, basso elettrico/Andrea Varolo, batteria

Martedì 3 settembre

Alle 19 nella chiesa della Croce Nera, in piazzetta San Nicola: Maximilian Ehrardt, arpa barocca e Pedal Harp Young Talent primo premio di Rencontres Internationales en Ile de France (4th edition, June 2019)

Mercoledì 4 settembre

Alle 21 in Apm nella Sala Verdi, il concerto finale. Honour guest: Ieuan Jones, arpa classica.

L’ingresso ai concerti è libero.