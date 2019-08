Saluzzo, la chitarra con la sua storia e la sua musica protagonista fino a domenica in affascinanti location della città

Da martedì 27 agosto la chitarra si fa sentire a Saluzzo e lo farà in un crescendo fino domenica 1 settembre.

Si è avviato il Saluzzo Musica Festival “cantiere musicale”, alla 26° edizione, organizzato e diretto dal maestro Elio Galvagno della scuola Suzuki cittadina.

Musica per il pubblico e seminari per allievi e docenti è il format collaudato. 312 concerti offerti nelle passate edizioni, diffusi nelle più belle location della città, come è in programma quest’anno; concertisti, insegnanti e studenti di numerose nazionalità radunati a Saluzzo per il Festival dedicato alla chitarra: Chitarrissima appunto.

“Lo scorso anno scrivevamo che fare musica può diventare centrale per il futuro delle società – afferma Galvagno - Le ricerche dicono incontestabilmente che dove essa è inserita a pieno titolo nei programmi scolastici i rendimenti salgono spettacolarmente” Il frutto più bello di questo 25 anni di Chitarrissima è la creazione di “una grande comunità di insegnanti in continuo apprendimento E questa comunità ogni anno (mi) sorprende per gli interventi che progetta e per i momenti di riflessione che offre".

Tra seminari e concerti 12 appuntamenti nel centro storico, a partire da Casa Cavassa, dove si è svolto ieri sera l’applauditissimo concerto di avvio che ha visto in scena Carlo Pignatta, saluzzese, fin da bambino allievo del Suzuki della città.

Concerti alla Castiglia, nella chiesa di San Giovanni, all’antico palazzo comunale e nella chiesa di San Bernardo, con il consueto gran finale nel cortile della ex caserma Musso.

I concerti

Oggi 29 agosto alle 21,15 l’appuntamento nel cortile Castiglia (in caso di cattivo tempo Resort San Giovanni) saranno protagonisti Chiara Berardengo ed Enea Bollini di Cesena, allievo del maestro Galvagno. Nel programma musiche di John Dowland, Giulio REgondi, Roland Dyens e Pipo Antonio Ruizl, Jaquin Malats e Leo Brower.

Venerdì 30 agosto alle 21,15 nel Resort San Giovanni il pubblico potrà assistere al concerto di Yuri Crusco e Giuseppe Mangia che hanno formato a Saluzzo il Chitarrissima Guitar duo. In scaletta musiche di Castelnuovo Tedesco, Turner Walton, Astor Piazzolla.

Il gran finale sabato e domenica

Sabato 31 alle 21 nella chiesa di San Giovanni si esibirà la Chitarrissima Orchestra 2019 diretta da Elio Galvagno con i solisti Alessandro Andreetti e Emanuele Pauletta.

Domenica 1 settembre alle 11, come è tradizione, nel cortile della Fondazione Bertoni sarà protagonista la Junior Chitarrissima Orchestra 2019, sempre diretta da Galvagno e vedrà sul palco 200 musicisti in erba.

Alla ex caserma, in abbinata al festival, è aperto fino a domenica il salone internazionale della liuteria con le chitarre di Giacomo Mensio e gli strumenti costruiti in questi 32 anni di scuola Suzuki a Saluzzo.