Saluzzo, per San Chiaffredo sei serate in pieno centro di musica e ballo con il finale dei fuochi d’artificio

Da oggi giovedì 29 agosto, prende il via il Settembre Saluzzese, con l’incipit della Festa di San Chiaffredo, il Santo Patrono di Saluzzo. Tanti gli eventi di musica, ballo e spettacolo.

A margine della fiera della Meccanizzazione Agricola che si apre sabato sono in programma 6 serate di festa, in pieno centro sul rialzo di piazza Garibaldi.

L’ avvio stasera con un ospite di eccezione: Moreno il Biondo e l’ Orchestra Grande Evento che direttamente dall’Emilia,portano il loro ballo liscio a Saluzzo (grazie alla collaborazione delle aziende del territorio Vaudagna e Supertino).

L’Orchestra composta da 8 elementi, è guidata da Moreno Conficconi, leader del "liscio" e con una carriera alle spalle lunga 47 anni, fatta di musica nazionale e internazionale, una ricerca continua volta a valorizzare e legare la sua musica Romagnola alle musiche del mondo.

Domani venerdì 30 agosto sarà invece una serata “giovane” : la Fluo Summer Night ( evento a cura di Aritmia Eventi). Una serata street dancing a colpi di free style . A partire dalle 18.30, street food (a cura di Turn Over e Bar Vittoria), concerto Party Band dalle 21.30 e chiusura con Dj set dalle 23.

Sabato 31 agosto torna il “Canta San Ciafrè’ “. Dopo il successo della prima edizione, ritorna la Festa delle Corali: la città si anima con musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, dei valori della tradizione e dell’amicizia. Per chiudere in bellezza le corali saranno protagoniste di un momento di raccolta a fine serata, in piazza Vineis per un’ultima cantata in allegria. Nuovamente a guidare l’evento sarà Aurelio Seimandi.

Domenica 1° e lunedì 2 settembre musica e danze ancora protagoniste sul palcoscenico del rialzo di piazza Garibaldi.

Due serate a tema “liscio” che portano nell' atmosfera della festa patronale, domenica con Polidoro Group e lunedì con Aurelio Seimandi e la sua Orchestra, in collaborazione con la Famija Saluseisa.

Lunedì 2 settembre si conferma poi l’ormai consueta ed attesissima Fiera di San Chiaffredo, che ospita in città bancarelle di ogni genere e offre un’occasione per ritrovarsi al termine delle vacanze estive.

E la sera successiva, quella di martedì 3 settembre, il programma prevede il tradizionale spettacolo pirotecnico offerto dalla Fondazione Amleto Bertoni.