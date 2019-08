“Tutti giù per terra” a Rivoira di Boves: i bimbi dell'asilo aprono le porte del loro orto

Domenica 1 settembre nell'ambito della festa patronale di San Grato, la Scuola dell'Infanzia di Rivoira organizza e vi invita all'evento conclusivo del progetto “Tutti giù per terra”.

Tale progetto ha accompagnato i bimbi durante l'anno scolastico ed è stato finanziato dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo E Torino.

I bimbi, coordinati da un tecnico della Coldiretti di Cuneo, hanno coltivato un orto in un pezzo di terra adiacente all'Asilo; un'esperienza altamente educativa grazie alla quale i piccoli hanno imparato i momenti e i tempi della semina, hanno seguito la crescita dei prodotti e controllato il bisogno di acqua per arrivare al consumo di essi durante il pranzo cucinato dalle cuoche della mensa dell'Asilo.

Domenica, quindi potrete visitare l'orto, ma non solo...... guidati in un percorso di foto e disegni, che partirà dalla palestra della Scuola Primaria, potrete leggere e riflettere sui Diritti Naturali dei bambini di Gianfranco Zavalloni per arrivare poi al nostro Asilo in cui troverete uno spazio musicale, con L'Atlante dei Suoni di Boves e uno spazio lettura, in compagnia dell'Associazione Sillabaria “Semi di libro”.

Per questo accattivante programma, rivolto a tutti coloro che parteciperanno ai festeggiamenti Rivoiresi, vi aspettiamo domenica a partire dalle ore 16, troverete ad accogliervi le insegnanti della Scuola dell'Infanzia.