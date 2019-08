Tutto pronto per "Calcare la scena/Calanchi Land Art” in borgata Borra a Clavesana Madonna della Neve

"L'evento numero uno "Calcare la scena" di sabato prossimo è nato da un'idea sogno di utilizzare come sfondo la parete rocciosa dei Calanchi per la proiezione di opere d'arte, fotografie, fimati - spiega la presidente dell'associazione Anna Bracco-. Riusciamo a realizzarlo grazie alla collaborazione di persone, amici e tecnici, che hanno creduto fosse giusto impegnarsi seriamente per questo progetto. E poi, quando sono altre persone a meravigliarsi della bellezza dei calanchi - conclude la presidente - ti rendi conto che hai a disposizione un patrimonio naturale davvero affascinante da far conoscere a tutti. L'obiettivo di queste serate sotto i Calanchi è accrescere la platea di visitatori per fare apprezzare il magnifico spettacolo naturale e il paesaggio circostante".

L’associazione culturale per la valorizzazione dei Calanchi presenta, sabato sera 31 agosto, l’evento “Calcare la scena/Calanchi Land Art” nel prato comunale in Borgata Borra a Clavesana Madonna della Neve.

La serata avrà inizio alle 19 con la degustazione del "Carrushi" un piatto a base di sushi rivisitato con i prodotti della cucina del territorio (vitello tonnato, acciuga, peperone, trota salmonata) accompagnato dai vini, bollicine Alta Langa e Dogliani. Infine ci sarà un dolce a sorpresa.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro venerdì 30 agosto al numero Il nome "Carruschi" nasce da una idea di Silvia Redibis che ha fatto incontrare il sushi Giapponese con i sapori unici dei piatti della Langa carrucese. Si ispira a quello del ristorantino che Silvia ha a Carrù, mentre i vini sono dei produttori clavesanesi dall’Alta Langa, e il Dogliani docg. I numeri di questi piatti sono limitati, gli interessati dovranno effettuare le prenotazioni entro venerdì 30 agosto al numero 366.9868955 o scrivere alla mail info@calanchidiclavesana.it

Nella stessa serata alle ore 20 si terrà la terza edizione della premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Calanchi di Clavesana 2019”. La giura sarà presieduta da Giovanni Gastel presidente onorario dell'associazione Fotografi Professionisti Italiani e membro permanente del museo Polaroid di Chicago. Appena sarà buio, intorno alle 21, inizierà lo spettacolo con le proiezioni ditutte le foto del concorso fotografico e le immagini delle opere d’arte di Angelo Ruga, importante pittore e scultore, che aveva scelto di vivere a Clavesana capoluogo negli anni '90. Sarà proiettato anche il cortometraggio di animazione “Amore d’inverno“ prodotto da Geronimo Carbonò, Isabel Herguera e Alessandro Ingaria, scritto e sceneggiato da Alessandro Ingaria e Gianmarco Serra.

Il film è ambientato in questa Langa, dove un gruppo di amici banchetta ricordando Ester Ferrero, la ballerina di Clavesana. “Amore d’inverno” è stato selezionato in oltre venti Festival del Cinema in tutto il mondo, è stato proiettato a Pechino, a Tokio, e in tutta Europa, ed è vincitore di tre Festival per cortometraggi in Spagna. Infine si proietterà il film documentario “Termo” tratto dal progetto “Calanchi Land Art” prodotto lo scorso anno dall'Associazione culturale per la valorizzazione dei Calanchi con gli studenti della scuola primaria di Clavesana.

