Un incontro per ricordare il senatore Franco Mazzola

Un interessante incontro culturale si terrà sabato 7 settembre, alle ore 16, a Mondovì Piazza, nella sede del Centro Studi Monreghalesi (in vicolo Monte di Pietà, n.1, di fianco al Duono), per analizzare la vita amministrativa e politica del sen. Franco Mazzola.

L’iniziativa è della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ed è stata volute dal Presidente di recente scomparso, il comm. Adelmo Odello. Relazioneranno il dott. Carlo Benigni, l’avv. Alberto Leone. Sarà presente il sen. Mino Taricco con altre autorità.

Il Parlamentare fu Senatore del Collegio Mondovì- Fossano tra il 1983 e il 1987, andando poi a ricoprire pari incarico nel Collegio Cuneo-Saluzzo, per due Legislature, dal 1987 al 1994. In precedenza era stato eletto Deputato nel Collegio di Cuneo-Asti-Alessandria, ininterrottamente dal 1972 al 1983. La sua attività parlamentare era stata preceduta da una preparazione Amministrativa di tutto rispetto: Consigliere Comunale nella sua Cuneo dal 1960 al 1964, quindi Assessore nella stessa Città dal ’64 al ’70, poi Consigliere Provinciale dal 1970 al 1975. Nella “Granda” fu Delegato Provinciale dei Gruppi Giovanili DC, al Parlamento nel Direttivo delle due Camere, diventando pure Vice Presidente Vicario dal 1987 al 1992. Fu Sottosegretario prima alla Difesa-Marina, quindi alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi di Informazione, poi alla Difesa- Esercito, infine al Commercio Estero.Conclusa la attività parlamentare fu nominato Difensore Civico per la Provincia e mantenne impegni civili fino alla repentina scomparsa nel 1994, a 78 anni.

A conclusion del Convegno saranno consegnate le insigne ad alcuni Commendatori e Cavalieri al Merito della Repubblica, ed annunciate il 44° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”, che il sen. Mazzola riuscì a far inserire nelle trasmissioni RAI-TV.