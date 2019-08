Macello abusivo scoperto a Saluzzo, FdI: “Grazie alle Forze dell’ordine che hanno recepito il nostro appello, ignorato invece dal Comune”

Abbiamo pubblicato, martedì, la notizia dell’operazione dei Carabinieri forestali di Saluzzo, che hanno scoperto macello abusivo nella campagna saluzzese, dove sono stati illegalmente abbattuti e lavorati svariati capi ovini e caprini.

L’indagine è partita dall'osservazione di movimenti sospetti presso una macelleria islamica che ha indotto i militari ad effettuare alcuni accertamenti rinvenendo così, all'interno della cella frigorifera, diverse carcasse sprovviste del bollo sanitario di macellazione.

Sulla vicenda interviene anche la sezione saluzzese di Fratelli d’Italia, con un lungo comunicato che pubblichiamo integralmente.

“Non per caso – scrive il segretario di sezione Paolo Radosta - all’arrivo delle Forze dell’ordine nella macelleria oggetto di controlli erano presenti diversi musulmani, accorsi per procurarsi le carni da consumare in occasione della ‘festa dello sgozzamento’, come da tradizione.

Altri capi di animali abbattuti abusivamente sono stati ritrovati proprio nella cella frigorifera della macelleria ‘Halal’.

Per noi di Fratelli d’Italia Saluzzo si tratta purtroppo di una conferma.

Giorni prima della ‘festa dello sgozzamento’ abbiamo provveduto a lanciare un allarme a Forze dell’ordine e Comune di Saluzzo perché si provvedesse a prestare la massima attenzione nei confronti di un malcostume pericoloso ed a rischio.

La tradizione religiosa musulmana vuole infatti che nei giorni nei quali si celebra questa festa (che quest’anno intercorsi fra l’11 ed il 15 di agosto) i fedeli consumino carne di agnello o montone (nei paesi arabi anche di cammello) rigorosamente abbattuta secondo i precetti ‘halal’, che identificano la purezza dell’azione.

Per tale principio gli animali debbono essere uccisi senza alcun tipo di stordimento preventivo (come di fatto applicato in tutti i nostri macelli) e a mezzo del taglio della giugulare che ne permetta la morte per dissanguamento.

Seppure contestando anche il concetto violento, ribadiamo che una legge italiana deroga agli islamici la possibilità di macellare secondo i loro costumi. Al MIAC di Cuneo viene concesso due venerdì al mese, alla presenza di un veterinario e di un imam. Ciò nonostante, data la grande richiesta nel periodo suddetto, ogni anno si verificano casi di abbattimenti domiciliari, in violazione delle norme italiane e con gravi rischi igienico sanitari. L’intervento dei Carabinieri ne è una prova lampante.

Il proprietario dell’allevamento è risultato essere un cittadino italiano, mentre l’esecutore materiale delle pratiche è un magrebino. Ad entrambi sono stati contestati i reati di macellazione abusiva e chiaramente di maltrattamento di animali. A ciò si somma una sanzione pecuniaria che, a norma di legge, dovrebbe essere compresa fra i 20mila ed i 30mila euro per il mancato rispetto delle norme riguardanti gli aspetti igienico sanitari e la gestione dei rifiuti.

Fratelli d’Italia Saluzzo è lieta di poter ringraziare le Forze dell’ordine per il lavoro svolto in maniera egregia e per aver voluto prestare attenzione al nostro appello. Restiamo invece stupiti ed interdetti dal non aver ricevuto alcun tipo di ascolto, richiesta di spiegazioni o chiarimenti o anche solo di un parere da parte dell’Amministrazione comunale che, del resto, ad oggi ancora non si pronuncia al riguardo.

Altrettanto siamo rammaricati dal fatto che nessuno, nella comunità islamica di Saluzzo e nella direzione dell’Associazione culturale islamica del Monviso ha voluto accogliere il nostro appello contattandoci o anche solo rassicurandoci in merito alla mediazione ed al controllo volto all’impedimento di fatti di questa natura.

Una chiusura che, alla luce dell’accaduto, ci turba e ci porta a chiedere una maggior sensibilità da parte di ogni gruppo sociale rappresentativo. Chiediamo ora che i responsabili vengano severamente puniti, in ottemperanza con le disposizioni di legge relative.

Occorre una pena che mostri a chiunque intenda sovrapporre le proprie usanze anteponendole alle norme di diritto del nostro Stato le conseguenze cui va incontro. Siamo e restiamo pienamente a disposizione concreta dei cittadini e della cittadinanza, attenti e vigili nei confronti di qualsiasi criticità”.