Lavori finiti al canile di Chiusa Pesio: il 14 settembre una festa aperta a tutti

Sabato 14 settembre, dalle 15,00 in poi, porte aperte al canile municipale di Chiusa Pesio, in via Vigne Sottane.

Tanti i lavori e le migliorie fatte in questi ultimi mesi, sostenute in parte dal Comune ed in parte da Una Zampa per la Vita Odv, grazie anche all'intesa subito trovata tra il Sindaco di Chiusa Pesio e l'Organizzazione di volontariato vicese: il tutto voluto principalmente per migliorare il benessere dei cani ospiti.

Canili municipali come quello di Chiusa Pesio, o comunque piccoli, sono la soluzione ottimale per evitare sovraffollamenti, dal quale ne può derivare un minor benessere dei cani ospiti e conseguentemente una minore cura. Il pomeriggio di sabato 14 settembre sarà un'occasione di incontro dove si potranno conoscere gli ospiti a 4 zampe, vedere le migliorie apportate e inaugurare i nuovi box, avere informazioni su come diventare volontari per dare un aiuto concreto nel mantenere la struttura sempre al meglio e garantire coccole e affetto ai cani presenti! Ci sarà anche un piccolo rinfresco organizzato da Una Zampa per la Vita Odv per tutti i presenti.