Caramagna saluta i "gemelli" argentini della municipalità di Alicia

Si è conclusa la visita a Caramagna della delegazione dei “gemelli” argentini che seppur nella breve visita hanno portato come sempre la loro allegria e amicizia nei confronti di Caramagna. Arrivati martedì sono stati accolti dall’amministrazione comunale e da alcuni sindaci della zona alla presenza del consigliere regionale Franco Graglia che ha sottolineato il forte legame che lega le nostre terre. E’ stato poi firmato un protocollo di collaborazione tra le due comunità dal Sindaco Maria Coppola e il segretario comunale di Alicia Augustin Bianchini.

Il giorno successivo l’intensa giornata di visite nelle realtà imprenditoriali caramagnese; la delegazione guidata dal sindaco, vicesindaco con il consigliere Bono hanno visitato l’impianto biogas di Camisassa, il caseificio delle fattorie osella, l’azienda agricola Tuni dei fratelli Tuninetti ai tetti Sotto ed infine la F.I Automazione accompagnati da Gallo Silvio. La giornata si è poi conclusa con la cena di saluto.

Il vicesindaco Marco Osella che ha coordinato le varie iniziative della visita intende ringraziare intanto il sindaco Maria Coppola per la fiducia e la disponibilità dell’amministrazione comunale per aver sostenuto l’iniziativa, tutte le famiglie che hanno ospitato a casa loro i gemelli argentini, il consigliere Bono Celestino per la fattiva collaborazione, tutte le aziende caramagnesi visitate e la famiglia Osella per il sostegno. Il parroco don Domenico, don Dario Falcone e don Tonino Borio che in vari momenti hanno fatto visita alla delegazione.

“Credo - conclude il sindaco -, che siano questi i momenti importanti di incontro per le comunità, che se anche distanti geograficamente, hanno radici comuni e amicizie profonde”. Nel 2021 ricorreranno i 20 anni del gemellaggio ed è sicuramente prevista un’altra visita in Argentina da parte del comune di Caramagna.