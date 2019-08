Saluzzo, tutto pronto per la Mostra della Meccanica Agricola: inaugurazione sabato al Foro Boario

L’antico Marchesato porta in alto le sue eccellenze legate alla terra e lo fa con la Mostra della Meccanica Agricola che presenta ai visitatori un mix di tradizione e innovazione, elemento distintivo che connota molte aziende del territorio e che, giunta alla 72a edizione, è un fiore all’occhiello nel settore.

La Mostra da 11 anni si fregia del prestigioso titolo di Nazionale, a conferma della professionalità e dell’alto livello degli espositori.

La Mostra, come ogni anno, verrà allestita al Foro Boario, cuore pulsante della manifestazione, e qui il grande pubblico potrà conoscere macchinari di ogni genere e curiosare tra le ultime novità nel campo dell’agricoltura, che, nel rispetto della tradizione, volgono lo sguardo al futuro. La Fiera attrae non solo i professionisti e gli appassionati del settore, ma da generazioni è un’occasione di incontro che, al termine dell’estate, crea un’atmosfera di “casa”.

Inaugurazione, come da tradizione, il sabato, 31 agosto. Verranno riproposti momenti di approfondimento attraverso convegni e tavole rotonde con le Associazioni di settore e con UNCEM che presenterà un momento di incontro.

Il via alla manifestazione con Coldiretti sabato mattina ore 9.45. Sarà Roberto Moncalvo, Presidente Regionale Coldiretti, ad incontrare Marco Protopapa, neo Assessore Regione Piemonte a “Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca”, per parlare dello stato dell’arte della Frutticoltura: prezzi, filiera, commercializzazione nella tavola rotonda dal titolo “Frutta, una filiera da ripensare”. “TERRES MONVISO _ Le sfide della gestione delle risorse idriche”.

Questo il tema che UNCEM Piemonte tratterà nell'ormai "tradizionale" convegno del lunedì mattina, ore 9.45. Marco Bussone offrirà uno spaccato su tema invitando esperti e addetti ai lavori a parlarne al fine di creare un vivo ed interessante confronto.

E non si possono dimenticare, a fare da cornice alla grande fiera, la 47a Mostra Regionale della Frisona, con valutazioni e premiazioni delle varie categorie, accompagnati da momenti di degustazione di prodotti tipici locali, e la 20a Mostra dell’auto e della moto, che verrà allestita nel centro cittadino sotto l’Ala di Ferro.

Anche la Festa Patronale offre al pubblico serata di musica e spettacoli, a partire da un ospite d’eccezione: giovedì 29 agosto arrivano a Saluzzo Moreno il Biondo e l’Orchesta Granda Evento, che porteranno l’allegria e il divertimento del Ballo Liscio sul rialzo di Piazza Garibaldi, il palcoscenico di tutto le serate. E poi una proposta rivolta ai giovani da parte della realtà associativa Aritmia Eventi, per portare divertimento ed una ventata di freschezza all’intera manifestazione e al pubblico giovane del mondo produttivo locale.

Si riconfermano inoltre la Festa delle Corali sabato 31 agosto e le serate danzanti, che trasformeranno la città in una grande pista da ballo in cui la musica sarà la protagonista assoluta. Il gran finale di martedì 3 settembre con lo Spettacolo Pirotecnico, offerto dalla Fondazione Bertoni, colorerà il cielo di Saluzzo per dare l’“arrivederci” all’estate e il benvenuto al Settembre Saluzzese.