Alba più bella grazie ai volontari del "Friday for Future": coi bimbi dell’Estate Ragazzi hanno ripulito dai rifiuti le vie del centro storico

Battezzato "Alba Pulita", l’ultimo appuntamento promosso dai ragazzi albesi che aderiscono ai "Fridays for future" e al movimento internazionale ispirato alla protesta della giovane attivista svedese Greta Thumberg è andato in scena questa mattina, venerdì 30 agosto, con un’iniziativa partecipata da una ventina di volontari e che ha coinvolto anche una cinquantina di bambini e ragazzi partecipanti all’ultima sessione dell’Estate Ragazzi promossa dalla parrocchia di Cristo Re.



Suddiviso in due squadre, il gruppo ha così battuto le principali zone del centro storico - da via Cavour a piazza San Giovanni, sino all’ospedale e a piazza Michele Ferrero –, dove nel corso di un paio di ore ha raccolto il non indifferente quantitativo di 10 sacchi colmi di immondizia – soprattutto mozziconi di sigaretta e cartacce, ma anche vetri e lattine – che passanti purtroppo meno sensibili ai richiami del senso civico e al tema del rispetto ambientale avevano purtroppo abbandonato a terra.





IL PLAUSO DELL'ASSESSORE

Per i protagonisti di questa meritoria è arrivato anche il plauso dell’assessore comunale Marco Marcarino, che nella nuova amministrazione comunale ha anche la delega all’Ambiente: "Gli attivisti del Fridays For Future Alba, movimento basato sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla lotta al riscaldamento globale, con la partecipazione dell’Estate Ragazzi del Cristo Re, questa mattina hanno effettuato una raccolta di mozziconi, cartacce e altri rifiuti nel centro storico della città. Volevo ringraziarli e complimentarmi con loro per il loro impegno. Un segnale a noi 'grandi’, di sensibilizzazione su tematiche importanti come la pulizia del nostro pianeta e un invito a evitare di continuare a perpetrare attività inquinanti. Se non cambiamo in fretta le nostre abitudini distruggeremo non soltanto il nostro pianeta, ma anche il loro futuro".





PROSSIMA TAPPA, IL PARCO TANARO

Archiviata questa positiva giornata, i ragazzi del Friday albese guardano già ai nuovi appuntamenti da mettere in agenda. Il primo è quello già fissato per mercoledì 4 settembre si terrà una nuova iniziativa di pulizia e raccolta rifiuti, questa volta al Parco Tanaro, sempre in collaborazione con l'Estate Ragazzi di Cristo Re. Il ritrovo è fissato al bar del Parco Tanaro alle ore 9.30.

Quella del 27 settembre è invece la data nella quale, dopo quello del marzo scorso, il movimento internazionale nato sulle orme di Greta ha indetto un nuovo sciopero globale per il clima, al quale i volontari albesi aderiranno con un programma di iniziative in via di definizione.