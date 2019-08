Anche Cuneo aderisce alla rete delle "Città per la Vita/Città contro la pena di morte"

E' ufficiale: Cuneo è parte della rete delle "Città per la Vita/Città contro la pena di morte 2019", l'iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà lanciata da anni dalla Comunità di Sant'Egidio.

La decisione è stata deliberata dalla Giunta nei giorni scorsi dopo l'analisi della lettera inviata proprio dal'associazione lo scorso 22 luglio, nella quale veniva proposta appunto l'adesione del comune.

Prima di ufficializzare l'adesione la Giunta ha studiato i principi dietro l'iniziativa e l'effettiva modalità di sostegno, assicurandosi anche che non finisca per gravare sul bilancio comunale.

La Giunta ha sottolineato nella delibera l'intenzione di considerare l'adesione come spunto di nuova responsabilità. Inoltre il 30 novembre è in programma la giornata internazionale del progetto e la Giunta ha già reso pubblica la propria intenzione di organizzare per l'occasione una serie di attività dedicate.