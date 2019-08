Da Camponogara a Fossano per ripercorrere un’amicizia che dura da 47 anni

Si è svolto questa mattina, venerdì 30 agosto, un incontro tra la nuova amministrazione della città di Camponogara e quella di Fossano. Gianpietro Menin, infatti, ha ceduto la fascia al nuovo sindaco Antonio Fusato, mantenendo però l’assessorato e la delega al Gemellaggio. Insieme a Menin e a Fusato sono a Fossano anche l’assessore alla Cultura Vania Trolese e Giorgio Nardo, tra i pilastri storici dell’amicizia tra la città veneta e quella piemontese e cittadino onorario di Fossano.

In sala rossa, questa mattina, sono stati accolti dal sindaco di Fossano Dario Tallone e dagli assessori alle Manifestazioni Donatella Rattalino e alla Cultura Ivana Tolardo, che ha anche la delega ai Gemellaggi, oltre ai tanti amici dell’associazione Melograno che condividono con i camponogaresi un cammino di amicizia avviato 47 anni fa grazie al pittore fossanese, Pippo Ravera che organizzò la prima estemporanea di artisti fossanesi a Camponogara per finanziare il patronato scolastico. L’amicizia proseguì per qualche anno finché non fu sancita da un gemellaggio vero e proprio che da allora non si è mai interrotto.

“La nostra amministrazione ha dato la massima disponibilità a Luca Bosio e al Melograno per proseguire con i gemellaggi esistenti e per attivarne di nuovi – ha detto il sindaco Tallone -. Spesso si pensa che dietro ai gemellaggi ci sia un intento politico. È vero che spesso l’amicizia tra città nasce quando le amministrazioni sono politicamente vicine, ma i rapporti che si instaurano devono proseguire nel tempo in modo del tutto indipendente dalla politica. Siamo disponibili ad accogliere le proposte del Melograno”.

In questi giorni, inoltre, sono a Fossano tre studentesse di Issoire che partecipano al Campus della Fondazione Fossano Musica proseguendo il cammino di formazione di un’orchestra europea che allarghi gli orizzonti di giovani musicisti.