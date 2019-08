Due giovani ragazze cuneesi tra le 80 finaliste di Miss Italia: Jessica Genova da Caraglio e Alessandra Boassi da Savigliano

Ci saranno due giovani cuneesi in corsa per la fascia di Miss Italia, storico concorso di bellezza che si terrà a Jesolo il 6 settembre al PalaInvent, evento che verrà anche trasmesso in diretta su Raiuno alle 21,15.



Si tratta di Alessandra Boassi 19 anni nata a Savigliano, alta 1,70 capelli e occhi castani, studentessa di scienze della comunicazione che ha ottenuto la fascia di Miss Valle d’Aosta. Come scritto anche dal nostro giornale, la giovane Alessandra è figlia d’arte in quanto la madre, Anna Sartoris, ha partecipato al concorso della più bella d’Italia 25 anni fa, nel 1994.



Con questa vittoria la bella Alessandra era rientrata nelle pre finali di Mestre dove tra 187 è stata scelta per entrare nella parte finale del concorso nella selezione delle ultime 80 miss scelte.



Stessa sorte è toccata a Jessica Genova, 23 anni, nata a Palermo e vissuta i primi anni a Delia (in provincia di Caltanissetta), ma da 17 anni è in Piemonte. Cresciuta a Borgo San Dalmazzo, ora è stabile a Caraglio dove si è trasferita da un anno e mezzo circa.



Ha partecipato al concorso “Prima Miss dell’anno 365” a Roma dove si è classificata terza. Ora giunta alle fase finali si presenterà al concorsi a Jesolo con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle d’Aosta.



Jessica nella vita lavora da Zara Cuneo con il sogno di diventare un giorno visual merchandising e con un’attitudine alla recitazione.



Alessandra Boassi parteciperà alla finale di Jesolo con il numero 1. Mentre Jessica Genova avrà il numero 60.



Il concorso continuerà domenica 1 settembre con la giornata dei titoli nazionali assegnati al teatro Vivaldi di Jesolo per poi proseguire venerdì 6 settembre con la diretta su Raiuno dove è prevista la partecipazione di diversi ospiti di spicco.



Nella serata finale di Miss Italia sono previste sei sessioni di gara, cinque delle quali sottoposte al televoto. Per votare la propria miss bisognerà comporre il numero 894.100 da rete fissa, mentre si potrà votare da mobile, inviando un sms con il numero della propria miss al numero 477.04.71.



Nel corso della serata, come di consueto, si procederà alla progressiva selezione delle 30 finaliste che, attraverso le varie sessioni diventeranno prima 15, poi 10, poi 5, poi 3 e infine due. Soltanto una di loro sarà Miss Italia 2017. Il televoto inciderà per il 50% sull’esito delle votazioni complessive.