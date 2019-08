Maltempo, Montà conta i danni della tromba d’aria: "Comune al lavoro per raccogliere le richieste dei privati" (VIDEO)

La scorsa settimana Alberto Cirio era stato a Barge, nel Saluzzese, dove aveva firmato la richiesta di stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Piemonte dal 6 luglio al 22 agosto.

Oggi pomeriggio, venerdì 30 agosto, lo stesso governatore ha riunito a Chieri, sulla collina torinese, gli amministratori di alcuni dei Comuni che la Regione ha inserito nella richiesta già inviata all’attenzione del Governo.



"La Regione - ha spiegato Cirio - insieme ai Comuni ha fatto la sua parte: ha fatto tutto con grande velocità". "È tutto pronto - ha proseguito - sul tavolo del Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza a un Piemonte che è stato falcidiato da eventi atmosferici e straordinari in termini negativi".



Cirio ha spiegato che la Regione non poteva lasciare "soli i sindaci, gli agricoltori e chi ha avuto danni alle proprie abitazioni. C'è necessità che lo Stato italiano ci aiuti, per questo noi abbiamo fatto subito la nostra parte: ma intanto abbiamo già stanziato i primi 2 milioni di euro per i piccoli comuni, per coprire i danni ad abitazioni, strade, ponti, uffici comunali e cimiteri".



"Non potevamo attendere Roma, ma dovevamo subito dare il buon esempio: è necessario che anche il Governo faccia la sua parte", ha concluso il presidente regionale.



Tra gli amministratori intervenuti a Chieri anche il montatese Andrea Cauda, sindaco del centro maggiormente colpito dalla tromba d’aria che lo scorso 12 agosto ha investito una vasta area compresa tra il Cuneese e l’Astigiano, comportando danneggiamenti e disagi anche a Canale, Cisterna d’Asti, Govone e Magliano Alfieri.

