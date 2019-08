"Non perdiamo villa Tornaforte, deve restare un patrimonio per l'intera città di Cuneo"

Continua la raccolta firme su charge.org per "salvare" Villa Tornaforte a Madonna dell'Olmo. Più che a salvarla, si punta ad evitare che finisca in mano a privati, magari per farne unità residenziali, restando, invece, patrimonio della città.

La splendida villa, circondata da un meraviglioso parco, è in vendita per circa 2milioni di euro. Ma la famiglia Toselli, proprietaria, vorrebbe che restasse un bene di Cuneo. Per questo ha lanciato un appello a istituzioni e/o fondazioni con le disponibilità e le possibilità di realizzare progetti. Negli anni sono state tante le iniziative, nonostante fosse una proprietà privata, portate avanti dalla famiglia proprietaria per far vivere quello spazio alla cittadinanza. Tra queste ricordiamo "Il giardino incantato

La dottoressa Antonella Toselli, proprietaria della villa, ci spera davvero. "Mettere in vendita questa casa e il suo parco per me è un grande dispiacere. Ma pensare che possa restare alla città, come patrimonio di tutti, almeno un po' mi rasserenerebbe", dice.

A settembre la questione Villa Tornaforte entrerà in consiglio comunale grazie ad un'interpellanza del consigliere Beppe Lauria, che chiederà all'amminsitrazione cosa farà per la salvaguardia di quello che fu un convento di agostiniani.

Nel frattempo, sono stati conclusi i lavori di abbattimento dei 151 aceri del parco, meravigliose e discrete sentinelle di quello che veniva chiamato "il viale degli innamorati". Purtroppo sono stati intaccati dal famigerato tarlo asiatico e non si sono state alternative.