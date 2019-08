Nuovo consiglio di amministrazione per il Palazzo della musica di Busca

Nella giornata di ieri si è svolto il primo consiglio di amministrazione post rinnovo dell'Istituto comunale culturale di Busca, che ha visto l'insediamento dei nuovi vertici che guideranno l'offerta del Palazzo della Musica nel prossimo quinquennio.

A succedere nell'ottimo lavoro svolto in questi anni dal dottor Marco Manfrinato è il dottor Mattia Bertaina che, assunta la carica di presidente, ha espletato i primi atti urgenti. Ad affiancarlo Busca Chiara Isoardi (nominata vice-presidente), Liliana Berardo, Monica Danova e William Allione.

Il Palazzo della Musica riapre al pubblico martedì 3 settembre prossimo, con le numerose iniziative che l'hanno reso un fiore all'occhiello della realtà locale, dai corsi di musica ai laboratori, con un occhio alla cultura nella sua totalità (la nutrita offerta dei corsi di Intelligentemente).

"Con orgoglio raccolgo il testimone di Marco Manfrinato, Presidente negli anni precedenti presso l'Istituzione. A me e ai membri del CdA l'onore e l'onere di guidare la proposta del Palazzo della Musica, dalla formazione musicale alla formazione culturale a tutto tondo. Con piacere mi sono messo a disposizione del sindaco e del Comune di Busca, che ringrazio per la fiducia accordatami. Sono positivamente colpito dal gruppo di persone designate all'interno del Consiglio di Amministrazione che, con entusiasmo, hanno partecipato all'insediamento portando entusiasmo e idee nuove. Ci aspetta molto lavoro; nostro compito sarà portare avanti quanto di ottimo fatto negli anni passati, migliorando il perfettibile", ha dichiarato il neopresidente. Nel ruolo di direttrice dmministrativa confermata la dott.ssa Francesca Grosso, al rientro dalla maternità. Il nuovo CdA ringrazia Monica Rinaudo, in scadenza, per i mesi di lavoro presso l'Istituzione.