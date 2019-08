Tartufi, dal 1° settembre stop alla raccolta di tutte le specie

Con l’autunno del tartufo, si avvicina anche il “fermo biologico”, uno stop alla raccolta per tutte le specie di tartufo dal 1° al 20 settembre.



Il Centro Nazionale Studi Tartufo e l’Unione delle Associazioni Trifolao Piemontesi spiegano quanto sia necessario un periodo di “tregua” per evitare un eccessivo sfruttamento dell’ambiente durante un momento fondamentale per la maturazione dei corpi fruttiferi: “Amare e godere del tartufo significa anche rispettare la sua stagionalità e permettere all’ambiente i giusti tempi di attività e riposo”, spiega il presidente Antonio Degiacomi.



A partire dal 21 settembre, e sino al prossimo al 31 gennaio, sarà quindi possibile procedere alla ricerca del Tuber Magnatum Pico. In quel periodo, sulla base della legge regionale, il Tartufo Bianco d’Alba del Piemonte farà il suo ingresso in ristoranti, mercati e negozi.



"Il fermo – prosegue Degiacomi – è parte integrante del percorso vitale di questo fungo, è necessario e importantissimo. Un provvedimento che coinvolge tutti, in particolare invitiamo i consumatori a informarsi regione per regione relativamente al calendario dei raccolta dei tartufi e a non acquistare tartufi fuori stagione e non ordinarli nei ristoranti. È un gesto di civiltà e rispetto per l’ambiente tartufigeno e che consente di godere appieno di questa risorsa nel corretto periodo".