Viva Vittoria: donne, serve il vostro aiuto per fare di piazza Galimberti un mosaico di colori al femminile

Un progetto importante e originale che Cuneo ha sposato per dire No alla violenza sulle donne. Ambizioso, soprattutto, perché si punta a coprire la superficie di piazza Galimberti con coperte assemblate realizzate dalle donne.

Servono circa 22 mila coperte per coprirla ma al momento - nonostante lo spazio Viva Vittoria sia stato aperto anche per tutto il mese di agosto e nonostante le tantissime donne che hanno collaborato - l'obiettivo è ancora lontano. Per ora sono un migliaio quelle pronte e assemblate con il filo rosso.

Ed ecco che dallo spazio di via Monsignor Peano a Cuneo lanciano un nuovo appello: "Aiutateteci in questa straordinaria impresa di unione e solidarietà tutta al femminile. Servono quadrati 50 cm per 50 realizzati in lana con qualsiasi tecnica. Servono donne che cuciano per assemblare poi quattro quadrati e realizzare la coperta di un metro per un metro e serve lana. Portateci lana, di qualsiasi colore".

Non solo: chi volesse realizzare uno dei quadrati dovrebbe anche personalizzarlo, aggiungendo un bottone, un fiocco, un pizzo: qualunque cosa renda identificabile la donna che lo ha realizzato, rendendo il quadrato unico e originale.

Forza donne: c'è bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutte!