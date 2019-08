Imparare Salsa e Bachata a Cuneo anche se non hai un partner? Oggi si può!

Meno di un mese all’inizio della nuova stagione di corsi di Salsa e Bachata per adulti. Appuntamento confermato per il 23 settembre quando a Cuneo ripartiranno, presso l’Imperial Dance, i corsi di balli Caraibici con gli insegnanti Eros Ghio e Ilaria Diana. La loro decennale esperienza di insegnamento offre la garanzia a tutti di poter imparare a ballare.

Con il metodo Imperial Dance non esistono persone “NEGATE” e chiunque può imparare a ballare a livello sociale o competitivo. All’Imperial Dance puoi trovare lezioni di diversi livelli, per chi inizia da zero e per ballerini esperti che desiderano migliorare il proprio ballo.

I corsi sono rivolti a chiunque voglia imparare a ballare o voglia migliorare il proprio stile e le proprie abilità in pista. A differenza delle tradizionali scuole di ballo la IMPERIAL DANCE utilizza uno stile di insegnamento unico che consente all’allievo di imparare passi e figure in maniera semplice ed intuitiva.

Il Metodo IMPERIAL DANCE, insegna tutto ciò che rende il ballo completo: saper guidare una donna e saper seguire un uomo, avere un ballo fluido e sinuoso e che si adatta alla tua personalità.

Si consiglia di prendere visione dei corsi in programma per l’anno accademico 2019-2020:

. SALSA & BACHATA PRINCIPIANTI - Lunedì ore 20.00 oppure mercoledì ore 21.00

. SALSA & BACHATA PRE-INTERMEDI - Lunedì ore 21.00

. SALSA INTERMEDI - Martedì ore 20.30

. SALSA AVANZATI - Martedì ore 21.30

. BACHATA INTERMEDI - Mercoledì ore 20.00

. BACHATA SENSUAL (AVANZATI) - Mercoledì ore 22.00

. BACHATA TOUCH (INTERMEDI-AVANZATI) - Venerdì ore 21.00

. RUEDA DE CASINO - Lunedì ore 22.00

. SERATA DI PRATICA GUIDATA GRATUITA - Martedì ore 22.30

A differenza delle tradizionali scuole di ballo la Imperial Dance Academy adotta un innovativo metodo di studio, che consiste essenzialmente nel trasmettere come si balla realmente in un locale e non nell’insegnare una serie di figure e sequenze da memorizzare.

Il metodo Imperial Dancesport Training si sviluppa in 3 fasi:

. Fase 1 - IMPARARE attraverso le lezioni di tecnica e stile divise per livelli di esperienza: Principianti, Pre-Intermedi, Intermedi e Avanzati

. Fase 2 - RIPASSARE per imparare più rapidamente e per memorizzare le variazioni. Alla Imperial Dance si effettua una serata di allenamento collettivo, per qualsiasi livello e corso senza costi aggiuntivi

Fase 3 - PRATICARE con il supporto INSEGNANTI e TUTOR, per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni durante le serate social

Il metodo esclusivo IMPERIAL DANCESPORT TRAINING è un metodo che garantisce a CHIUNQUE di godere dei piaceri del saper ballare risparmiando tempo e denaro. Frequentando la Imperial Dance scoprirai come imparare a ballare sarà FACILE, VELOCE e PIACEVOLE.

Ecco 2 video di esempi di come si lavora presso l’Imperial Dance:

È importante cliccare SUL SEGUENTE LINK per richiedere una settimana di prova gratuita sui vari corsi in programma a partire da lunedì 23 settembre 2019.

Per maggiori informazioni su orari e corsi: www.imperial-dance.it/info@imperial-dance.it/340-33.11.994

La sede dell'associazione sportiva Imperial Dance è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 52/B a Madonna dell'Olmo.