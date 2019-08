Paesana domenica sarà “presa d’assalto” dalle Vespe: torna, per il 15esimo anno, la “Giornata Vespazza”

Paesana è pronta a diventare, nel prossimo fine settimana, la “capitale” nazionale delle Vespe.

Per il 15esimo anno consecutivo andrà infatti in scena la “Giornata Vespazza”, raduno vespistico organizzato dal locale Vespa Club “I Vespazzi del Monviso”, guidato dal paesanese Eric Anselmo. L’appuntamento, da 12 anni, rientra nel calendario dei raduni nazionali del Vespa Club Italia. Da 4 anni, invece, durante la premiazione finale viene conferito anche il trofeo “Memorial Adriano Perasso”.

Il programma prevede, per la giornata di domenica 1 settembre, il ritrovo in piazza Vittorio veneto alle ore 8, con l’apertura delle iscrizioni e la consegna della borsa gadget (costo 5 euro, comprensivo anche di salita in seggiovia e buono aperitivo).

Alle 10.15, poi, partenza per il giro vespistico con meta la stazione sciistica di Pian Munè di Paesana. Qui, i vespisti potranno salire in seggiovia sino ai 1870 metri della conca di Pian Croesio, per godersi la spettacolare vista sul Monviso e della pianura, gustando l’aperitivo offerto.

Alle 13, rientro libero verso valle, con il pranzo convenzionato nei ristoranti aderenti ("La Colletta", "Sud America", "Alpino", "Il Giardino", "New Wellington", "Osteria 'd Pravierm", Rifugio "Pian Munè"), al costo di 20 euro.

Alle 15, poi, sotto l’ala coperta di piazza Vittorio Veneto, premiazione dei Vespa Club partecipanti, con la consegna dell’opera unica del maestro ceramista Michelangelo Tallone, del trofeo “Memorial Adriano Perasso” (sempre un’opera unica in ceramica) e con tante sorprese per tutti i vespisti.

Info: Eric (335.5294593), Luca (328.8785287), Denis (348.1429080), Michele (348.4125111) – www.ivespazzidelmonviso.it – pagina Fb “I Vespazzi del Monviso”.