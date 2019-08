Presentate a Fossano la notte delle torri e il 7° Raduno alpini della Piana Cuneese

Si è svolta questa mattina, venerdì 30 agosto nella sala rossa del Consiglio Comunale di Fossano, la conferenza stampa di presentazione degli eventi che coinvolgeranno la città degli Acaja il prossimo fine settimana.

Da un lato, infatti, si svolgerà la prima edizione di una nuova manifestazione cittadina, “La notte delle Torri”, mentre la città sarà anche scenario del 7° Raduno degli Alpini della Piana Cuneese oltre che, nella giornata di sabato 7 settembre, di una giornata dedicata al Tango Argentino.

La notte delle torri è un evento organizzato da 100 spettacolo Network, come illustrato da Mario Piccioni, in stretta collaborazioni con gli assessori alle Manifestazioni Donatella Rattalino, alla Cultura Ivana Tolardo, alla consigliera comunale Sonia Linzas e a un nutrito gruppo di giovani fossanesi. Alle 19.30, in largo degli Eroi, si , esibirà il duo musicale di Pino Colucci, imitatore e trasformista e Alessandra di Liddo. Alle ore 20 in piazza Manfredi saliranno sul palco tre giovani comici piemontesi di Colorado, Mauro Villata, Massimo De Rosa e Marco Turano che intratterranno il pubblico per 45 minuti mentre alle ore 20.30 in piazza Battuti Rossi prenderà il via la serata dedicata ai cori nell’ambito del raduno degli Alpini e alle ore 21, in piazza XXVII Marzo 1861 si esibirà l’orchestra classica della Fondazione Fossano Musica diretta dal Maestro Julius Kalmar. I comici di Colorado torneranno a esibirsi in piazza Manfredi alle ore 22.30 per altri 45 minuti, mentre in piazza Castello alle ore 22.45 partirà la serata dello “Zoo di 105” con i successi disco di Carolina Marquez.

Per tutta la serata di venerdì ci saranno i negozi aperti nelle vie del centro e i locali avranno la possibilità di “allargare” i propri dehor, come illustrato dal direttore di Ascom Francesco Crudo: “Con l’assessore Rattalino abbiamo fatto un giro tra i locali e i negozi del centro cittadino per questa iniziativa. È un’ottima iniziativa come anno zero ed è la prima volta che l’amministrazione si lancia nell’organizzazione di un evento di questa portata direttamente. In questa occasione si è puntata la lente sul centro storico come punto di partenza e saranno molti gli esercizi aderenti ad Ascom e In Fossano che parteciperanno. Il tempo è stato breve e alcuni saranno in ferie”.

“L’amministrazione ha voluto questo evento per dare una veste nuova alla città attraverso un momento per i giovani. Abbiamo anche sposato con entusiasmo la manifestazione degli alpini perché in questo modo ci si avvicina anche al mondo dei cori” ha detto l’assessore alle Manifestazioni Donatella Rattalino.

“I giovani sono il cuore pulsante e il nostro futuro e l’obiettivo dichiarato di questa manifestazione è di compiere un passo per portare Fossano al centro dell’attenzione dei giovani, un polo di aggregazione per i giovani della Provincia. Abbiamo puntato sulla collaborazione con Radio 105 che ha oltre 3 milioni di contatti social proprio con questa visione” ha aggiunto l’assessore alla Cultura Ivana Tolardo.

“Questo evento è stato realizzato con due mesi di lavoro. Ringrazio il sindaco perché ci risponde sempre per ogni nostro problema. Speriamo che rispondano bene anche i commercianti perché questa manifestazione è sia per i giovani sia per le attività” ha concluso Sonia Linzas.

Il fine settimana fossanese sarà però denso di appuntamenti sia per il sabato dedicato al Tango Argentino in via Roma, sia per il 7° Raduno Alpini della Piana Cuneese

“Sarà un momento importante per Fossano – ha detto il sindaco Dario Tallone -. Rinnovo la disponibilità agli Alpini per l’allestimento e il completamento del monumento che sarà inaugurato sabato. Altro momento molto importante, al castello degli Acaja, sarà quello del conferimento della cittadinanza onoraria al 32° Reggimento Genio Guastatori”

A presentare la tre giorni dedicata alle Penne Nere è stato il Coordinatore della Piana Cuneese e vice presidente della sezione di Cuneo Luciano Davico, insieme al capogruppo di Fossano, Maurizio Castelli e a Nazzareno Giolitti: a partire da domani, sabato 31 agosto, prenderà il via l’imbandieramento della città che per qualche giorno vestirà con orgoglio il tricolore. Venerdì 6 settembre in piazza Battuti Rossi si esibiranno il coro Celoria di Savigliano, il coro La Reis di San Damiano Macra e i fossanesi Amis d’la Madlana.

Sabato 7 settembre alle ore 9.30 al castello degli Acaja ci sarà il consiglio comunale aperto con il conferimento della cittadinanza onoraria al 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense di stanza a Fossano con la presenza del generale Davide Scalabrin.

Alle ore 17 giungerà a Fossano, presso il monumento ai caduti di Città, la tradizionale staffetta proveniente dal Comune in cui si è svolto l’ultimo raduno, Villafalletto. Alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di Inaugurazione del nuovo Monumento ai Caduti Fossanesi nella tragica ritirata di Russia, progettato dall’architetto fossanese Giacomo Mina, con la partecipazione del Picchetto Armato Alpini e della Fanfara Valle Camonica da Boario Terme.

Il nuovo monumento progettato, come spiegato da Mina “con un occhio al passato e uno al futuro, con marmo bianco che simboleggia il ghiaccio e il freddo e pietra scura di Canosio che richiama le nostre montagne e i nomi dei caduti e dei dispersi” sarà ubicato in piazza don Mario Picco, davanti alla scuola media, al liceo perché, come sottolineato in conferenza stampa da Giolitti: “La storia deve nutrire le radici della memoria perché non si ripetano gli stessi errori del passato”.

“Questo raduno sarà per noi particolarmente importante – ha sottolineato Castelli – perché ricorre anche il 90° anniversario dalla fondazione del gruppo di Fossano”.

Al termine dell’inaugurazione l’appuntamento sarà alla sede del gruppo in via Argentera per il rancio alpino con la Fanfara seguito, alle 21 dal Carosello con la Fanfara Valle Camonica in piazza XXVII Marzo e alle ore 24 sarà suonato il silenzio.

Domenica 8 settembre alle ore 8.30 ci sarà l’ammassamento in piazza Dompè seguito dall’alzabandiera e alle ore 9 prenderà il via la sfilata nelle vie cittadine con le tappe nei punti salienti e la deposizione della corona di alloro al nuovo monumento.

Alle ore 10.30 nell’area antistante i Battuti Rossi ci sarà un momento dedicato alle autorità civili e militari e alle ore 11 nella chiesa dei Battuti Rossi sarà celebrata la Santa Messa, officiata da Monsignor Piero Delbosco e allietata dal Coro Alpino di Cervere. Alle ore 12.30 si procederà con l’ammainabandiera, seguito dal rancio alpino sotto l’ala del Foro Boario.