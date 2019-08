Rivoira by night: due sere di musica, spettacolo, buon cibo e birra a volontà

Torna per la quattordicesima volta “Rivoira by night”, due serate di puro divertimento a Rivoira di Boves dedicate ai giovani e a chi si sente giovane!

Venerdì 30 agosto: Movin’on tour con l’animazione musicale di Andrea Caponnetto e in consolle Dj Pog

Sabato 31 agosto: Radio Number One in tour con Marco Marzi ed in consolle Mario Jay Bee e le Topdj girls. In regalo i gadget di Radio Number One

In entrambe le serate ci si potrà cimentare e sfidare in prove di abilità. Il menù propone carne alla piastra, deliziose patatine, il dolce e della buonissima birra!

Specialità: RIVOIRA BURGER.