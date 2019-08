Torna il "Val Maira Chanto": appuntamento a Marmora per gli appassionati del canto corale

Ritorna puntuale il tradizionale evento culturale della Valle Maira: il Festival di canti corali “Val Mairo Chanto”.

L’appuntamento per gli appassionati del canto corale è fissato per sabato 31 agosto 2019 alle 15, a Marmora. Il raduno canoro, ormai importante a livello nazionale, raggiunge quest’anno l’11ª edizione ed è organizzato come sempre dall’Associazione Pro Loco Marmora con la collaborazione dell'amministrazione comunale.

Come negli anni scorsi, è prevista inoltre la partecipazione straordinaria del Coro “La Reis” di S. Damiano Macra che collabora nell’organizzazione della rassegna.

Si tratta di una manifestazione che intende promuovere le montagne della nostra valle e le bellezze naturali, la cultura e le tradizioni antiche popolari. L’esibizione canora ospiterà quest’anno otto cori: Coro “La Baita” di Scandiano provincia di Reggio Emilia; Gruppo corale “Eiminal” Val Germanasca (To) Coro “I Murfej” di Cuorgné (To) Coro “Le tre Valli” di Saluzzo (Cn) Gruppo Corale “La Reis” di San Damiano Macra (Cn) Squadra di canto spontaneo Trallalero “I Canterini delle 4 Province” (Al) Gruppo di Canto spontaneo “Piccolo Cantiere” Valli Maira, Varaita, Vermenagna (Cn) Gruppo a sorpresa

Ecco il programma: Ore 15 inizio della rassegna. I cori canteranno in tre angoli caratteristici del paese dove il pubblico potrà assistere comodamente a tutta l’esibizione. Ore 18,30 circa sfilata dei cori e canto a cori riuniti davanti alla sala Polivalente nei pressi del Campeggio “Lou Dahu”. Ore 19 premiazione e rinfresco – A seguire la cena con i cori. (Chi volesse partecipare alla cena è pregato di prenotarsi entro giovedì 29 agosto ai numeri 3402322344 – 333 6865290)