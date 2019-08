Cuneesi nel governo? La porta è strettissima, appena una fessura

Mentre Matteo Salvini annuncia la mobilitazione di piazza per il 19 ottobre, cui si assocerà verosimilmente la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il premier incaricato Giuseppe Conte è al lavoro per comporre la squadra di Governo.

Il nodo principale resta l’assegnazione di un ruolo che sia di rilievo e comunque non mortificante per il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio. Conte ha già lasciato intendere di voler scegliere ministri di alto profilo, senza escludere il ricorso a figure “tecniche” in particolari dicasteri pur in un esecutivo che si prefigge di avere caratteristiche “politiche”.

I ministeri più importanti, Economia e Finanze, Interni, Esteri, sono quelli che Conte sta trattando in queste ore con le segreterie di Pd e 5 Stelle, sotto l’occhio vigile del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si dice che soltanto all’inizio della prossima settimana la squadra dei Ministri sarà pronta.

A questo punto servirà almeno un’altra decina di giorni per indicare viceministri e sottosegretari. La domanda di prammatica (se si vuole anche un pelino campanilistica) alla vigilia della nascita di ogni esecutivo, è sapere se ne faranno parte anche esponenti politici locali. Data la formula di governo 5S-Pd che sta per essere varato, sono tre i parlamentari cuneesi, un senatore e due deputate, che, almeno teoricamente, potrebbero ambire ad uno strapuntino.

Mino Taricco (Pd), che la geografia interna del partito indica vicino a Matteo Renzi, è stato assessore regionale all’Agricoltura e prima presidente regionale di Confcooperative. Potrebbe aspirare ad un incarico nel settore agricolo o al Welfare.

Chiara Gribaudo (Pd), che gli appassionati di equilibri dem dicono essere “orfiniana” (Matteo Orfini, ex presidente nazionale del Pd) è stata per breve tempo responsabile nazionale del partito per le tematiche del Lavoro e del Welfare e siede attualmente nella direzione nazionale. Posizioni che potrebbero consentirle di ambire ad un sottosegretariato confacente ai ruoli ricoperti nel partito.

Fabiana Dadone (5Stelle) la si vede raramente ad appuntamenti istituzionali o di rappresentanza nel Cuneese, ma è ben introdotta nel Movimento. Ha avuto incarichi di partito importanti che le permetterebbero di accedere agli Interni o alla Giustizia come sottosegretario. Ma la matassa è ancora talmente ingarbugliata che, ad una settimana dal varo del Conte 2 (e non bis, data la discontinuità politica), è impossibile azzardare previsioni.

Quel che è evidente, in siffatta situazione, è che per i rappresentanti parlamentari cuneesi più che di porta stretta, oggi come oggi, si deve parlare di…esile fessura.