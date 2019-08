L’attuale situazione politica, il confronto in corso per il nuovo Governo e le prospettive future della sinistra: questi i temi in agenda per il confronto che questa sera, venerdì 30 agosto, vedrà la deputata cuneese Chiara Gribaudo confrontarsi con gli iscritti e i simpatizzanti albesi del Partito Democratico.

L’appuntamento è presso la sede Pd di via Giraudi 4/B ad Alba, con inizio alle ore 20.30.