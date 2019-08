Alba: Una storia tira l’altra … in Biblioteca civica

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba invita a partecipare alle nuove attività per bambini.

Prossimi appuntamenti:

Mercoledì 11 settembre, ore 17.00 Tutti a scuola!

Lettura a cura di Officine Zeta Le vacanze sono finite ma una nuova avventura sta per iniziare: la scuola! Per accompagnare i più piccoli in questo importante “viaggio”, leggiamo insieme la storia di un orsetto che all’asilo proprio non vuole andare … fino a quando non scoprirà che la scuola è un posto bellissimo che profuma di caramelle! Età consigliata: 3-6 anni

Venerdì 27 settembre, ore 17.00 Alla scoperta del vino

Lettura a cura di Officine Zeta Insieme al signor Venerdì, scopriamo come nasce il vino, dalla vendemmia fino all’imbottigliamento: il tutto accompagnato da una bella storia a tema. Dopo la lettura proveremo insieme a dipingere utilizzando il vino rosso. Al momento della prenotazione occorre dichiarare eventuali allergie dei bambini. Si consiglia di portare una maglia di ricambio. Età consigliata: 3-6 anni

Il ciclo “Una storia tira l’altra…” fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.