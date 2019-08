Saluzzo, si inaugura Cammini: 27 artisti e 27 giovani portano nella loro arte le immagini della devozione contemporanea

Domani, sabato 31 agosto, alle 16 nel Museo diocesano di Palazzo dei Vescovi (in via Maghelona 7) si inaugura la mostra "Cammini" e si presenta il concorso #SAN CHIAFFREDO GIOVANI ARTISTI.

L’esposizione nasce dal progetto che l’ Ufficio Beni Culturali Diocesi di Saluzzo ha ideato e dalla call per artisti e appassionati che ha indetto avente come finalità la produzione di opere dedicate ai Santuari di area saluzzese per sollecitare la riflessione sulla devozione popolare con l'ausilio dell’arte nelle più svariate tecniche.

Le opere, 29 complessivamente di 27 artisti e 7 collettive di 29 giovani, mettono in evidenza le vite dei singoli o delle collettività nell'atto di affidarsi e ringraziare, la sacralità degli spazi e degli arredi per la liturgia, le architetture e le campagne decorative, la stratificazione del patrimonio votivo, il contesto sociale e ambientale nel quale i Santuari si collocano.

Il progetto di mostra si pone in continuità con il bando della Fondazione CRT Santuari e Comunità - Storie che si incontrano.

I Santuari, luoghi del sacro nati e cresciuti dalla fede e dalla pietà popolare, si candidano a divenire spazi inclusivi per la cura della meditazione, del silenzio, dell'interiorità; per l'incontro tra culture e religioni; per mettere in dialogo sport, escursionismo e spiritualità, cura del corpo e cura dello spirito, partendo dal presupposto che il pellegrinaggio che conduce al Santuario è un percorso dell'anima, ma anche un cammino nella natura, uno spostarsi attraverso l'ambiente e la sua evoluzione.

Tra passato, presente e futuro, la rete di spazi di culto che sul territorio della Diocesi di Saluzzo hanno rivestito il ruolo di Santuario, dal medioevo ad oggi, è estremamente fitta e caratterizzante, anche se continuano ad imporsi nella memoria collettiva delle differenti generazioni San Chiaffredo a Crissolo, la Madonna della Misericordia di Valmala, San Costanzo al Monte, luoghi imprescindibili per la storia della religiosità dell'area.

Così concorrono a narrare le vicende dei nostri Santuari gli antichi ex voto che si presentano nella Biblioteca diocesana, costituenti solo una minima parte del sorprendente giacimento di oltre 500 tavolette votive restituite alla Diocesi dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri tra il 2018 ed il 2019, già indebitamente alienate.

Il nuovo anno pastorale è dedicato ai giovani. La Diocesi di Saluzzo, ha indetto il concorso #sanchiaffredogiovaniartisti. Un folto gruppo di studenti del Soleri Bertoni di Saluzzo, coordinato dai rispettivi insegnanti, figura nelle sale del Museo e della Biblioteca con produzioni che svelano la qualità della loro formazione in fatto di pittura, plasticatura, ebanisteria, oreficeria e design. Le produzioni spaziano dal ritratto e autoritratto al prototipo di corpo illuminante ispirato ai nastri tradizionali della Valle Varaita; dalla gigantografia alle oreficerie e all’illustrazione fumettistica.

Le opere verranno votate e la vincitrice premiata l’8 dicembre prossimo.

L’ufficio dei Beni culturali ricorda che il 2019 è l'anno in cui gli istituti culturali iscritti all'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (A.M.E.I.) riflettono sul tema dell'inclusione. I Volontari per l'Arte attivi presso il Palazzo dei Vescovi stanno sviluppando il proprio "cammino" di formazione e accoglienza in collaborazione con l'Associazione di promozione sociale Turismopertutti e con il Centro diurno Le Nuvole di Saluzzo.

Si impegnano a guidare tutto il pubblico, con particolare attenzione nei confronti delle persone non vedenti e ipovendenti, con difficoltà motorie e di sviluppo cognitivo. Si offre dunque a quanti lo desiderano l'esperienza della fruizione tattile guidata dai Volontari di alcune delle opere in mostra e del modellino della Cattedrale di Virgilio Ribotta, mentre educatori, collaboratori e fruitori de Le nuvole hanno riconosciuto nel progetto CAMMINI un'importante occasione di progettazione educativa, percorrendo i sentieri dell'arte sacra, dalla fruizione alla produzione, come attestano parte dei materiali esposti.

Gli artisti in mostra: Cristiana Addis, Carmela Andreoli, Roberto Beltramo, Maurizio Berra, C. B., Paola Callegari, Paola Capellino, Alessia Clema, Enrico Depetris, Claudio Ellena – Luca Ellena, Andrea Fogli, Enrica Fontana, Giada Gaiotto, Fabrizio Garelli, Fabio Garnero, Franco Giletta, Ugo Giletta, Bruno Giuliano, Luca Giuliano, Alessandra Lerda – Giovanni Maunero, Chiara Quaglia, Giorgio Rivoira, Maria Grazia Rizzo, Cristina Saimandi, Anna Valla, Barbara Villosio. Demetrio Zema .

Orari di apertura: Sabato 31 agosto: 15 - 19, 1 settembre 15 – 19 Festa patronale di San Chiaffredo, lunedì 2: 10 – 19 Festa patronale di San Chiaffredo.

La mostra sarà poi aperta il 6 e il 20 settembre dalle 15 alle 19; il 21 settembre per le Giornate di cultura a porte aperte dalle 10 alle 16, il 22 settembre dalle 12 alle 18.

Due le aperture di ottobre, il 12 e il 20 dalle 15 alle 19 e due quelle di novembre il 3 e il 16 sempre dalle 15 alle 19.

La mostra sarà visitabile anche a dicembre per l’inaugurazione dei presepi: l’ 8, il 22 e 26 dalle 15 alle 19 e ancora nella data dell'Epifania del prossimo anno, sempre dalle 15 alle 19.