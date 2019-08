Cuneo, da questa notte il semaforo del cimitero di San Rocco Castagnaretta sarà attivo h24

Da questa sera, venerdì 30 agosto, il semaforo del cimitero di San Rocco Castagnaretta a Cuneo sarà attivo 24 ore su 24. Proprio come richiesto dal comitato di quartiere, dunque, funzionerà anche di notte (con la stessa modalità delle ore diurne). Si tratta di una sperimentazione che durerà fino al 31 marzo 2020 sull'incrocio pericoloso tra Corso De Gasperi e via San Maurizio

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l'assessore alla Polizia Municipale Paola Olivero -. E' il risultato di un lavoro congiunto di tutta l'amministrazione”.

La Giunta Borgna aveva promesso il funzionamento h24 dell'impianto semaforico in un incontro con il comitato di quartiere lunedì 22 luglio. La richiesta era arrivata a pochi giorni dall'investimento mortale del giovane Francesco Scarmato, travolto la notte di giovedì 11 luglio a semaforo lampeggiante.

L'ordinanza è stata siglata nella giornata di oggi e “persegue l’obiettivo di incentivare la sicurezza cittadina, con particolare riferimento alla tutela ed all’integrità degli utenti della strada, garantendo la sicurezza stradale del territorio” e ancora “al fine di prevenire sinistri stradali ed a salvaguardia di tutti gli utenti della strada”.

“Da stanotte sarà operativo in fase sperimentale – dichiara l'assessore all'Urbanistica Luca Serale -. In questi mesi andremo a monitorarne il funzionamento per capire la scelta definitiva”.

Come specificato nell'ordinanza, “durante il periodo sperimentale verrà conferito incarico a ditta specializzata affinché sia affrontato specifico studio 'scientifico' che tenga conto dei flussi veicolari nelle varie ore notturne, dell’eventuale passaggio di mezzi pesanti, dell’incidenza del traffico, della velocità percorsa nei vari giorni settimanali etc. al fine di fornire un quadro dettagliato delle criticità e delle conseguenti soluzioni che consentano di redigere un’ordinanza definitiva tesa a garantire la reale sicurezza degli utenti della strada”.

L'ordinanza arriva a 40 giorni dalla promessa della Giunta Borgna. Un tempo troppo lungo per il consigliere comunale Beppe Lauria che, nei giorni scorsi, aveva presentato un'interpellanza sulla questione.

“Lo abbiamo fatto nel più breve tempo possibile - conclude l'assessore Olivero -. Non è così semplice. Abbiamo dovuto motivare la modifica e fare interventi sul semaforo”.