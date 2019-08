Lavori di riasfaltatura sulla provinciale Cuneo-Borgo San Dalmazzo: senso unico alternato per tre giorni

Da mercoledì 4 settembre (ore 7) e fino al 6 settembre a conclusione dei lavori, la Provincia istituisce il senso unico alternato con semaforo lungo la strada provinciale Cuneo-Borgo San Dalmazzo sulla rotatoria tra la statale 20 e via XI Settembre. Ci sarà anche il divieto di transito a tutti i veicoli lungo la provinciale 23 denominata Via XI Settembre dalla rotatoria 20 fino all’intersezione con via del Mulino e via Fratelli Rosselli. Possibili disagi al traffico.

Il provvedimento si rende necessario per i lavori di completamento della variante all’abitato di Borgo San Dalmazzo che prevede l’asfaltatura della rotatoria tra la statale 20 e via XI settembre.

La ditta incaricata è la Giuggia Costruzioni di Villanova Mondovì e provvederà a installare la segnaletica e tutto il necessario. Il Comune di Borgo San Dalmazzo aprirà al transito provvisorio ai veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, solo per il tempo della durata dei lavori, i tratti di strada di corso Mazzini, via Lovera, via E. Pais, largo Argentera e corso Barale.