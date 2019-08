Martedì 3 settembre apre la tangenziale ovest di Racconigi: via il traffico pesante dal Borgo Macra

Martedì 3 settembre alle 12.30 il presidente della Provincia Federico Borgna, insieme agli amministratori locali e ai tecnici, aprirà al transito a Racconigi la tangenziale ovest, il raccordo di circa un chilometro e mezzo che collega la strada regionale 20 con la provinciale 30 per Casalgrasso. Un’opera molto attesa che servirà a deviare la maggior parte del traffico dal Borgo Macra, uno dei più trafficati per il passaggio di tanti mezzi pesanti.

L’appalto, bandito dalla Provincia per 2.034.000 di euro, è stato aggiudicato da un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Sam di Monforte d’Alba e Somoter di Borgo San Dalmazzo dopo lo svincolo dei fondi della Regione, rimasti bloccati a lungo per il patto di stabilità.

Il percorso comprende due rotatorie e un ponte sul canale Brunotta, mentre una terza rotonda è in corrispondenza con lo sbocco della strada vicino al torrente Maira. L’ordinanza della Provincia prevede il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate dalla rotatoria sulla sp 30 della variante ovest fino alla sp 20 antistante il Castello con deviazione sia in direzione Torino che in direzione Cuneo sulla variante oves e lo stesso divieto di transito sulla sp 20 tra la rotatoria di svincolo della variante ovest fino alla progressiva del km 26. Sono esclusi dal divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico nel centro urbano, i mezzi dei vigili del fuoco e forze dell’ordine e impegnati nelle operazioni di servizio urbano. Divieto di svolta a destra per accedere alle strade locali, ad eccezione degli appezzamenti interclusi dalla variante.

Sono stati stabiliti anche alcuni limiti di velocità: 50 km/h in prossimità delle rotatorie lungo la variante Ovest; 40 km/h sulla provinciale 20 km in prossimità dell’innesto a rotatoria denominata “Rondò”; 40 km/h sulla provinciale variante ovest di Racconigi in prossimità dell’innesto a rotatoria denominato “Brunotta”; 40 km/h sulla variante ovest all’innesto a rotatoria denominata “Sp30”; 30 km/h sulla provinciale 30 dal km in prossimità dell’innesto a rotatoria denominata “Sp30”. Sulla restante parte di tangenziale ovest vige il limite di velocità imposto dal Codice della strada.