Ad Alba l’ultimo saluto al centenario Mino Rossotto

Il 3 ottobre 2018 aveva compiuto il secolo di vita: un traguardo festeggiato anche per il tramite del nostro giornale, con un messaggio di auguri (qui) col quale parenti e amici avevano voluto condividere con tutta la comunità albese i tanti risultati coi quali Giacomo Rossotto, per tutti "nonno Mino", era giunto a questo non comune traguardo.



Ora quella stessa comunità si appresta a dargli l’ultimo saluto (i funerali sono fissati per oggi, venerdì 30 agosto, alle ore 10 presso la parrocchiale di Cristo Re), accomiatandosi così da una figura che fece dell’impegno per gli altri una delle proprie bussole, e per questo molto conosciuta e stimata in città.



Donatore Avis per mezzo secolo, Rossotto si dedicò per decenni agli ultimi nella veste di volontario assiduamente presente in iniziative per la casa circondariale albese, inb ospedale e al Centro Volontari Assistenza di via Pola. Un impegno sempre accompagnato a quello per la famiglia. Pensionato Cinzano, vedovo, lascia i figli Grazia, Renato e Chiaretta e cinque pronipoti.