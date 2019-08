Cercate simpatia? Duca fa per voi! Dolcezza? Ecco Jazz e Jodie!

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino. Aiutate i nostri ospiti: se non potete adottarli, portategli cibo, cucce, coperte, farmaci, antiparassitari, traversine... grazie!

Iniziamo a presentare i nostri amici cani: Jazz e Jodie e il simpaticissimo Duca.

Jazz è il cane bianco, Jodie quello marrone, sono due cuccioli di 9 mesi che purtroppo stanno crescendo in un box. Sono di una dolcezza disarmante, eppure sono ancora in attesa di una famiglia… per favore aiutateci a trovare la persona giusta per loro. No solo cortine, no catena.

Duca ha circa 1 anno, taglia piccola, tanto simpatico, anche lui in cerca di una famiglia!

Ora passiamo ai nostri adorabili gatti.

Maschietto di circa 4 mesi, molto socievole e giocherellone, cerca una famiglia! Obbligo di futura sterilizzazione.

Aramis è un bel milione nero, non più giovane ma molto dolce, cerca una famiglia, venite a conoscerlo: non merita di rimanere in gattile!

Loro sono fratello e sorella , hanno circa 3 mesi e cercano una casa che li accolga. Obbligo di futura sterilizzazione.



Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697