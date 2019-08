Bra è sempre più bella, grazie all'opera dei volontari del gruppo “Coloriamo la città” (Foto)

Promessa mantenuta.

Dall'alba di sabato 31 agosto, i volontari del gruppo civico “Coloriamo la città” hanno preso in consegna una zona del quartiere Oltreferrovia (e non solo) di Bra, producendosi in opere di bonifica e pulizia.

Una chiamata alle armi che, in questo caso, ha riguardato guanti, ramazze, pennelli e vernici.

Dal post su Facebook di Bruna Sibille, tutto il riassunto della mattinata: "Che cosa abbiamo fatto? Verniciato 27 panchine fra viale Rimembranze, zona cimitero, corso Cottolengo. Rimesse a nuovo tutte le aiuole di via Piumati. Dipinto il muretto della materna Montecatini. Verniciata la base dell'ingresso al Municipio di via Barbacana. Dipinto il muretto che contorna corso Cottolengo. E mi scuso per quello che dimentico. Grazie a tutti gli amici di Coloriamo la Città, dell'associazione albanese A cuore Aperto, del Vespa Club, del gruppo Clean Up, del Comitato di quartiere Oltreferrovia. Grazie anche all'ing. Biscardi del Coabser per la proficua collaborazione. Un'occasione imperdibile per far bene alla nostra Bra... stando bene insieme fra amici di tutte le età, ragazzi, adulti, pensionati... provare per credere!"

