Una telecamera portatile per scovare chi abbandona rifiuti: la polizia municipale di Sommariva del Bosco identifica un trasgressore

Ha avuto successo la strategia adottata dall’amministrazione comunale di Sommariva del Bosco per cogliere sul fatto i cittadini che abbandonano i rifiuti in modo non appropriato.

La polizia municipale si è infatti dotata di una telecamera portatile che viene sistemata a rotazione nei luoghi maggiormente presi di mira dai trasgressori e che ha consentito di identificare un cittadino nel momento in cui scaricava dei rifiuti in un luogo non idoneo.

“Siamo soddisfatti di questo primo risultato e proseguiremo nel combattere questi episodi di maleducazione - commenta il vice sindaco Marco Pedussia -. Non si tratta di un modo per fare cassa, ma per prevenire comportamenti scorretti che portano degrado al nostro paese".